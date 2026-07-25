“Caso Rear”: archiviazione per Laus, Grippo e Carretta

Il gip del Tribunale di Torino, Cristina Barillari, ha disposto l’archiviazione nei confronti

degli indagati nel caso Rear: il senatore Pd Mauro Laus, la presidente del Consiglio comunale di Torino, Maria Grazia Grippo, e l’assessore comunale Domenico Carretta. Il gip ha accolto la richiesta di archiviazione formulata dal pm Alessandro Aghemo. I reati ipotizzati erano la malversazione e l’infedeltà patrimoniale. I politici erano accusati di aver distolto fondi dalla cooperativa Rear per finalità politiche.

IL TORINESE