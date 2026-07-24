Pompeo (Pd): “Condizioni di lavoro preoccupanti negli stabilimenti Fiorentini”

“Ho presentato un’interrogazione in Consiglio regionale per capire che cosa intenda fare l’Assessore regionale competente per tutelare i lavoratori impiegati negli stabilimenti Fiorentini S.p.A. di Torino e Trofarello, alla luce delle numerose segnalazioni sulle condizioni di lavoro ritenute “insostenibili” e delle retribuzioni giudicate non adeguate” spiega la Consigliera regionale del Partito Democratico Laura Pompeo

“Secondo quanto emerso dalle testimonianze dei dipendenti – molti dei quali assunti tramite la cooperativa in appalto Elpe Global Logistic Services S.p.A. – viene applicato il CCNL Multiservizi, non coerente con le mansioni effettivamente svolte in ambito produttivo. Le organizzazioni sindacali chiedono da tempo il passaggio al CCNL Industria Alimentare, che garantirebbe tutele e salari adeguati. Risultano erogate retribuzioni orarie inferiori agli 8 euro lordi, con salari che non assicurano condizioni di vita dignitose” prosegue Laura Pompeo.

“Sono pervenute, inoltre, denunce sulle temperature elevate all’interno dei reparti, che avrebbero portato allo sciopero del 29 maggio 2024 e a successive iniziative pubbliche e di boicottaggio da parte dei lavoratori e del sindacato Si Cobas. La tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori deve essere sempre garantita. L’azienda, nel proprio Rapporto di Sostenibilità, afferma di operare in conformità agli standard ESRS e al D.Lgs. 81/2008, ma è necessario verificare che queste dichiarazioni corrispondano alla realtà e che il Documento di Valutazione dei Rischi sia realmente aggiornato rispetto alle condizioni climatiche e organizzative attuali” precisa la Consigliera Pd.

“Voglio sapere dall’Assessore quali azioni urgenti intenda intraprendere, attivando il servizio SPreSAL dell’ASL competente, al fine di svolgere un’opportuna attività ispettiva, se, nell’ambito di tali ispezioni, si intenda dare mandato di acquisire e consultare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale, per accertare che lo stesso sia realmente e costantemente aggiornato rispetto alle effettive condizioni climatiche e di sicurezza odierne nei reparti e, infine, se la Giunta regionale intenda attivarsi per l’apertura di un Tavolo di Crisi e Concertazione regionale per avviare una mediazione tra la società committente, la cooperativa in appalto e le organizzazioni sindacali, finalizzata alla definizione di un piano graduale di riqualificazione del personale e al superamento del dumping contrattuale, favorendo il passaggio dal CCNL Multiservizi al più idoneo CCNL Industria Alimentare. È necessario garantire condizioni di lavoro dignitose, salari adeguati e un contratto coerente con le mansioni svolte” conclude Laura Pompeo.

IL TORINESE