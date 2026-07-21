Sul podio la Nazionale italiana ai Campionati Europei Senior Boulder

IL TRICOLORE A BARCELLONA: CAMILLA MORONI È MEDAGLIA DI BRONZO

Splendido risultato per la Nazionale italiana ai Campionati Europei Senior Boulder, con il prestigioso bronzo di Camilla Moroni al termine di un weekend che ha visto ben sette azzurri raggiungere le semifinali continentali. Sul palcoscenico del Circuit de Barcelona-Catalunya, sotto un sole cocente che ha messo a dura prova atleti e tracciatori, sono stati assegnati i titoli europei della specialità Boulder. L’Italia torna dalla Spagna con una medaglia di grande valore grazie alla straordinaria prova di Camilla Moroni, protagonista di una competizione in costante crescita fino alla conquista del podio continentale. Una gara costruita passo dopo passo Il cammino dell’azzurra è iniziato già nelle qualifiche, dove ha conquistato il pass per la semifinale con il 17° posto, frutto di 1 top e 2 zone, contribuendo allo straordinario risultato della spedizione italiana: sette semifinalisti, con tutte e quattro le azzurre capaci di superare il turno. In semifinale Moroni ha cambiato marcia, affrontando i blocchi con lucidità, precisione e determinazione. Grazie a 1 top flash e 2 zone ha chiuso in 6ª posizione, centrando con pieno merito l’accesso alla finale per il titolo europeo. Nell’atto conclusivo, caratterizzato da blocchi coordinativi, dinamici e altamente tecnici, la climber ligure ha saputo esprimere tutto il proprio talento. Con 2 top e 1 zona ha conquistato una splendida medaglia di bronzo, al termine di una finale combattutissima, decisa solamente sugli ultimi tentativi. Il titolo europeo è andato alla francese Oriane Bertone, autrice di una prestazione dominante con 3 top e 1 zona, davanti alla connazionale Zélia Avezou, argento con 2 top flash e 1 zona. Sul terzo gradino del podio sale così Camilla Moroni, che regala all’Italia una medaglia di prestigio e conferma il proprio posto tra le migliori interpreti europee della specialità. Questo risultato rappresenta la naturale consacrazione di una stagione di altissimo livello. Dopo aver raggiunto tre semifinali e due finali nel circuito World Climbing Series, Moroni aggiunge al proprio palmarès una medaglia continentale che certifica continuità, maturità agonistica e capacità di competere stabilmente ai massimi livelli internazionali. Un’Italia protagonista L’intera squadra azzurra ha offerto prestazioni di grande spessore fin dalle qualifiche. Nel comparto maschile hanno conquistato la semifinale Niccolò Antony Salvatore, 19° con 1 top flash e 3 zone, Matteo Reusa, 21° con 1 top e 1 zona, e Luca Boldrini, 23° con 1 top e 3 zone. Si è invece fermato in qualificazione Nicolò Sacripanti, 39°. Nel settore femminile è arrivato un brillante en plein, con tutte e quattro le azzurre qualificate alle semifinali. La migliore è stata Stella Giacani, 11ª con 2 top e 2 zone, seguita da Camilla Moroni, 17ª con 1 top e 2 zone, mentre Giorgia Tesio e Francesca Matuella hanno chiuso appaiate al 23° posto. In semifinale Francesca Matuella ha sfiorato la finale, terminando in 13ª posizione dopo una prova generosa e combattuta fino all’ultimo blocco. Giorgia Tesio e Stella Giacani hanno concluso rispettivamente al 17° e 22° posto. Tra gli uomini, su blocchi estremamente selettivi, il migliore degli azzurri è stato Niccolò Antony Salvatore, 16°, seguito da Luca Boldrini, 21°, e Matteo Reusa, 24°, risultati che non sono bastati per accedere alla finale. Nel comparto maschile il titolo continentale è stato conquistato dal britannico Maximilian Milne, davanti al belga Hannes Van Duysen, medaglia d’argento, e al francese Samuel Richard, bronzo. Per l’Italia resta un weekend da ricordare: il bronzo di Camilla Moroni illumina la spedizione azzurra e conferma il movimento italiano del Boulder tra i protagonisti assoluti dell’arrampicata europea.

IL TORINESE