Si introducono nel campus Onu: denunciati per furto aggravato

La Polizia di Stato ha denunciato, nei giorni scorsi a Torino, un ventottenne italiano e un trentaduenne rumeno per tentato furto aggravato in concorso. Quest’ultimo è stato inoltre denunciato per ricettazione.

L’intervento è scattato intorno alle 23.30, quando gli agenti del Commissariato di P.S. Barriera Nizza, impegnati nell’attività di controllo del territorio, sono intervenuti presso l’International Training Center dell’ONU in seguito alla segnalazione, da parte del personale addetto alla vigilanza, di un’intrusione all’interno del complesso.

Giunti rapidamente sul posto, i poliziotti hanno avviato un’immediata attività di ricerca in collaborazione con gli addetti alla sicurezza, che nel frattempo avevano individuato i due, grazie al sistema di videosorveglianza, mentre si introducevano nella mensa della struttura.

Il ventottenne è stato rintracciato mentre tentava di nascondersi nella vegetazione adiacente all’edificio. Alla vista degli agenti ha cercato di darsi alla fuga, ma è stato prontamente raggiunto e bloccato.

Poco dopo, i poliziotti del Commissariato di P.S. Borgo Po, intervenuti in ausilio, hanno intercettato anche il complice mentre fuggiva in direzione dei campi sportivi del campus. Durante l’inseguimento, il trentaduenne ha lanciato tra le piante un oggetto che, una volta recuperato, è risultato essere una confezione di vino rosso appena asportata da una cella frigorifera della mensa, alla quale i due erano riusciti ad accedere sfruttando una porta antincendio rimasta aperta.

I successivi accertamenti hanno inoltre consentito di rinvenire e sequestrare nella disponibilità del cittadino rumeno due confezioni sigillate di auricolari di marca, della cui provenienza non ha saputo fornire alcuna valida giustificazione, riferendo di averle acquistate poco prima da alcuni sconosciuti nei pressi di piazza Bengasi.

IL TORINESE