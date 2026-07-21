Polizia di Stato alla festa di Collegno

Contestualmente, personale della Sezione Polizia Stradale di Torino ha illustrato ad adulti e ragazzi i contenuti della campagna di sicurezza stradale Progetto Icaro. Gli operatori hanno fornito consigli e informazioni sul corretto comportamento da adottare sulla strada, richiamando l’attenzione sul rispetto delle norme del Codice della Strada, sulla tutela degli utenti più vulnerabili, quali pedoni e ciclisti, sul corretto utilizzo di biciclette, monopattini elettrici e ciclomotori, nonché sui rischi derivanti dalla guida distratta e dalla conduzione di veicoli sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti.