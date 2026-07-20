Minaccia di lanciarsi da un ponte. La polizia lo salva

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato è intervenuta a Torino salvando un cittadino italiano di trentasei anni intento a compiere un gesto anticonservativo.

In particolare, sul Numero Unico di Emergenza 112 è giunta una segnalazione che indicava la presenza di una persona in pericolo, eccessivamente vicina al fiume Dora Riparia. Gli agenti del Commissariato di P.S. Madonna di Campagna intervenuti hanno notato effettivamente un uomo sulla passerella “Ponte Terenziani” che aveva posizionato una bicicletta a ridosso della ringhiera in modo anomalo, utilizzandola come trampolino.

I poliziotti lo hanno quindi raggiunto, inizialmente tentando di instaurare un dialogo; improvvisamente, l’uomo ha appoggiato un piede sul sellino della bici e si è aggrappato con una mano alla ringhiera.

A quel punto, gli operatori di polizia, senza esitare, si sono avvicinati, riuscendo ad afferrarlo e a trarlo in salvo, riportandolo in sicurezza nonostante la complessità dell’operazione.

IL TORINESE