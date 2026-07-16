Estate in città: per chi resta a Torino 300 appuntamenti nei punti estivi

L’estate torinese offre oltre 300 appuntamenti tra giugno e settembre grazie al palinsesto “Che Bella Estate!”.
Il programma si articola in dieci punti estivi Torino, Che Bella Estate! 2026 – PiemonteItalia.eu e comprende cinema all’aperto, concerti e spettacoli distribuiti nei parchi e nelle piazze della città Eventi di “Che bella estate!” | Città di Torino.
Tra gli appuntamenti principali in città e provincia ci sono:
- Cinema all’aperto a ingresso libero: Nei Giardini Artiglieri da Montagna (corso Ferrucci), lo spazio Comala propone proiezioni serali gratuite fino a esaurimento posti Cinema all’aperto gratis a Torino con le rassegne di Comala: il programma e le date.
- Festival e Concerti: Nei mesi estivi si tengono kermesse di primo piano tra cui l’Evergreen Fest Estate a Torino e provincia, e la rassegna Estate a Sud nel quartiere Mirafiori, con teatro, concerti e laboratori Eventi a Torino – Torino Giovani.
- Arte e Cultura: Fino al 7 settembre è visitabile l’esposizione “MonumenTO, Torino Capitale” a Palazzo Madama Eventi a Torino: Luglio 2026, mentre i Musei Reali ospitano l’Estate Reale con appuntamenti nel Teatro Romano Estate 2026 a Torino, cosa fare: gli eventi da non perdere.
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