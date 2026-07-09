Castello di Agliè dietro le quinte

La quotidianità di chi si prende cura del Castello

Venerdì 10 luglio, ore 11

Un percorso con il conservatore delle collezioni tra oggetti provenienti da tutti i continenti, viaggi, doni istituzionali e nuove chiavi di lettura delle raccolte extraeuropee

Le collezioni extraeuropee del Castello di Agliè raccontano una storia fatta di viaggi, incontri e doni che, tra Ottocento e Novecento, hanno portato nella residenza sabauda manufatti provenienti da ogni parte del mondo. Venerdì 10 luglio l’appuntamento con “Dietro le quinte” accompagnerà il pubblico alla scoperta di questo patrimonio attraverso una visita guidata tematica condotta da Giuseppe Milazzo, conservatore delle collezioni del Castello.

Il percorso offrirà uno sguardo ravvicinato su opere e testimonianze provenienti dai diversi continenti, mettendo in evidenza la varietà dei materiali e le tecniche di conservazione e restauro necessarie alla loro tutela. Sarà l’occasione per ripercorrere le vicende che hanno determinato l’arrivo di questi oggetti al Castello e approfondirne il significato simbolico e culturale.

La visita proporrà inoltre una riflessione sui criteri di acquisizione delle raccolte e sulle possibili modalità di esposizione, offrendo una lettura critica delle opere nel contesto della Residenza sabauda e restituendo voce a collezioni spesso poco conosciute ma capaci di testimoniare relazioni e scambi che attraversano epoche e geografie diverse.