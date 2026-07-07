Strage di Brandizzo, verso il processo: in aula le responsabilità sulla morte dei cinque operai

Si avvicina un passaggio decisivo nell’inchiesta sulla tragedia di Brandizzo, l’incidente ferroviario che il 30 agosto 2023 costò la vita a cinque lavoratori impegnati in un intervento di manutenzione sui binari della linea Torino-Milano. A distanza di tempo da quella notte drammatica, la vicenda giudiziaria entra nella fase che dovrà chiarire eventuali responsabilità e ricostruire ogni dettaglio della catena organizzativa che precedette l’incidente. La prima udienza si terrà alla fine di settembre.

Le vittime furono cinque operai della società Sigifer: Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Saverio Lombardo e Giuseppe Aversa. Stavano lavorando nei pressi della stazione di Brandizzo quando furono travolti da un treno in transito. Una tragedia che suscitò un forte impatto emotivo in Piemonte e in tutta Italia, riportando al centro del dibattito pubblico il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e delle procedure da rispettare nelle attività ad alto rischio.

Il procedimento giudiziario dovrà ora concentrarsi sulle circostanze che hanno portato all’incidente e sulle possibili responsabilità all’interno della complessa organizzazione dei lavori ferroviari. Al centro dell’attenzione della magistratura ci sono le modalità con cui vennero programmati gli interventi, i controlli effettuati e il rispetto delle procedure previste per garantire la sicurezza degli addetti impegnati lungo la linea.

La Procura di Ivrea ha concluso le proprie attività investigative prospettando il coinvolgimento di diverse figure e società della filiera. Le contestazioni riguardano ipotesi di reato legate alla mancata prevenzione dell’evento e alla gestione della sicurezza. Sarà il percorso processuale a stabilire se vi siano state condotte omissive, errori organizzativi o altre responsabilità che abbiano contribuito al verificarsi della tragedia.

IL TORINESE