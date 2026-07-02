Lavoro, Grimaldi e Ravinale (AVS): Grave incidente a Mathi, sia fatta luce

“Apprendiamo del grave incidente che ha coinvolto due lavoratori e una lavoratrice, rimasti ustionati dall’acido nel comune di Mathi, alla cartiera Ahlstrom. A loro un abbraccio e un augurio di pronta guarigione. Attendiamo di conoscere le dinamiche dell’incidente e facciamo ancora una volta appello al Governo affinché imprima una svolta vera nelle politiche di sicurezza sul lavoro. L’obiettivo deve essere infortuni zero. Servono prevenzione, vigilanza, assistenza, sanzioni e il coinvolgimento di tutti gli attori e organismi interessati. L’accesso agli incentivi va vincolato al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La normativa sugli appalti va modificata contrastando ogni pratica di abbattimento dei costi della sicurezza” – lo dichiara il Vicecapogruppo di AVS alla Camera, Marco Grimaldi.

Prosegue Alice Ravinale, capogruppo AVS in Consiglio Regionale del Piemonte: “Il terribile incidente di Mathi arriva a pochi giorni dalla morte del corriere nella sede BRT di Settimo Torinese. Soltanto nei primi quattro mesi del 2026, 23 lavoratori e lavoratrici non hanno fatto rientro a casa dopo essere andati al lavoro: uno a settimana, una tragedia indicibile. La Regione non può stare a guardare, occorre migliorare le condizioni di lavoro a partire dagli appalti pubblici. E aumentare i controlli, anche mediante nuove assunzioni presso gli Spresal e una puntuale applicazione della Strategia 2024 – 2026 per la tutela della sicurezza sul lavoro. Nel 2025 non si raggiunse nemmeno la soglia LEA del 5% di controlli. Un dato drammatico, a fronte dei continui incidenti. Per questo ho chiesto urgentemente un’audizione in Commissione degli assessori competenti e dei direttori Spresal, quella degli incidenti del lavoro è un’emergenza su cui la Giunta non può voltarsi dall’altra parte”.

IL TORINESE