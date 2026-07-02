Son tre gli operai che sono rimasti ustionati questa mattina dopo un contatto con dell’acido. I feriti sono due uomini e una donna e l’incidente è avvenuto a Mathi. Sul posto il 118 di Azienda zero con le ambulanze e il servizio regionale di elisoccorso. Gli uomini, feriti in modo serio, sono stati trasportati in elicottero al Cto e non sono in pericolo di vita. Anche il più grave è sveglio e vigile , con ustioni su circa il 15 per cento del corpo. La donna è lievemente ferita.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Operai ustionati da acido
Recenti:
È morto questa mattina presso l’Ospedale Cottolengo di Torino mons. Giacomo Lanzetti, 84 anni, Vescovo emerito
Nuovi spazi accoglienti, silenziosi e accessibili per studiare, incontrarsi e condividere: è questo l’obiettivo del
Torino. In un appartamento di una palazzina a sei piani nel quartiere “Madonna di Campagna”,
Si è svolta ieri nella Sala Rossa di Palazzo Civico la cerimonia ufficiale per la
La Polizia di Stato ha arrestato a Torino un cittadino nigeriano di 36 anni e un