Parla Con Me: “Intelligenza artificiale: strumento o alibi?”

Simona Riccio dialoga con Simone Enea Riccò e Massimo Cerofolini sul ruolo dell’AI tra lavoro, comunicazione, informazione, pensiero critico e responsabilità umana
Sarà online dal 1 luglio 2026, la nuova puntata di Parla Con Me®, la trasmissione digitale
ideata e condotta da Simona Riccio, Digital Strategist del settore agroalimentare, LinkedIn
Top Voice Italy e Founder del progetto.
La puntata, dal titolo “Intelligenza artificiale: strumento o alibi?”, affronta uno dei temi più
attuali del presente: il rapporto tra intelligenza artificiale, competenze, comunicazione,
lavoro, informazione e responsabilità.
Ospiti della puntata sono Simone Enea Riccò, Product Marketing Director di Talent Garden, e
Massimo Cerofolini, giornalista, conduttore radiofonico, autore televisivo, Capo Servizio Rai
Radio1 e curatore e conduttore di Eta Beta.
Il confronto mette al centro una domanda decisiva: l’intelligenza artificiale ci aiuta davvero a
pensare meglio o rischia di diventare una scorciatoia per pensare meno?
Oggi l’AI è entrata nel lavoro, nella comunicazione, nell’informazione e nella vita quotidiana.
Può accelerare processi, supportare analisi, generare contenuti e aprire nuove possibilità. Ma
il punto non è soltanto capire cosa può fare: è comprendere come la usiamo, con quali
competenze e con quale responsabilità.
Durante la puntata si affrontano temi di grande attualità: l’impatto dell’intelligenza artificiale
sulle professioni, il ruolo della formazione, il rapporto tra tecnologia e pensiero critico, la
verifica delle informazioni e il rischio di delegare troppo alle macchine.
L’intelligenza artificiale può essere un alleato importante, ma non può sostituire competenza,
esperienza, capacità di interpretazione e responsabilità umana. Il rischio, quando viene usata
senza consapevolezza, è che diventi un alibi: per non approfondire, per non verificare, per
non scegliere.
In questo contesto, Parla Con Me® intende contribuire al dibattito pubblico con un
confronto che va oltre entusiasmo e paura, riportando l’attenzione su un punto
fondamentale: la tecnologia ha valore quando resta al servizio delle persone, delle
competenze e della qualità del pensiero.
«Con questa puntata abbiamo voluto riflettere sull’intelligenza artificiale non come moda del
momento, ma come questione culturale e professionale», spiega Simona Riccio. «L’AI può
essere uno strumento straordinario, ma non può diventare una giustificazione per pensare
meno, verificare meno o comunicare peggio. La vera sfida è imparare a usarla con
competenza, senso critico e responsabilità».
La puntata sarà disponibile online sul canale YouTube di Parla Con Me®.
Guarda la puntata: https://www.youtube.com/watch?v=puxFYkTfSoM
Per seguire le puntate:
www.parlaconmeofficial.it
Per proporre ospiti, temi, attività o candidature:
redazione.pcm@gmail.comLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE