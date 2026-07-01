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Parla Con Me: “Intelligenza artificiale: strumento o alibi?”

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Simona Riccio dialoga con Simone Enea Riccò e Massimo Cerofolini sul ruolo dell’AI tra lavoro, comunicazione, informazione, pensiero critico e responsabilità umana

Sarà online dal 1 luglio 2026, la nuova puntata di Parla Con Me®, la trasmissione digitale

ideata e condotta da Simona Riccio, Digital Strategist del settore agroalimentare, LinkedIn

Top Voice Italy e Founder del progetto.

La puntata, dal titolo “Intelligenza artificiale: strumento o alibi?”, affronta uno dei temi più

attuali del presente: il rapporto tra intelligenza artificiale, competenze, comunicazione,

lavoro, informazione e responsabilità.

Ospiti della puntata sono Simone Enea Riccò, Product Marketing Director di Talent Garden, e

Massimo Cerofolini, giornalista, conduttore radiofonico, autore televisivo, Capo Servizio Rai

Radio1 e curatore e conduttore di Eta Beta.

Il confronto mette al centro una domanda decisiva: l’intelligenza artificiale ci aiuta davvero a

pensare meglio o rischia di diventare una scorciatoia per pensare meno?

Oggi l’AI è entrata nel lavoro, nella comunicazione, nell’informazione e nella vita quotidiana.

Può accelerare processi, supportare analisi, generare contenuti e aprire nuove possibilità. Ma

il punto non è soltanto capire cosa può fare: è comprendere come la usiamo, con quali

competenze e con quale responsabilità.

Durante la puntata si affrontano temi di grande attualità: l’impatto dell’intelligenza artificiale

sulle professioni, il ruolo della formazione, il rapporto tra tecnologia e pensiero critico, la

verifica delle informazioni e il rischio di delegare troppo alle macchine.

L’intelligenza artificiale può essere un alleato importante, ma non può sostituire competenza,

esperienza, capacità di interpretazione e responsabilità umana. Il rischio, quando viene usata

senza consapevolezza, è che diventi un alibi: per non approfondire, per non verificare, per

non scegliere.

In questo contesto, Parla Con Me® intende contribuire al dibattito pubblico con un

confronto che va oltre entusiasmo e paura, riportando l’attenzione su un punto

fondamentale: la tecnologia ha valore quando resta al servizio delle persone, delle

competenze e della qualità del pensiero.

 

«Con questa puntata abbiamo voluto riflettere sull’intelligenza artificiale non come moda del

momento, ma come questione culturale e professionale», spiega Simona Riccio. «L’AI può

essere uno strumento straordinario, ma non può diventare una giustificazione per pensare

meno, verificare meno o comunicare peggio. La vera sfida è imparare a usarla con

competenza, senso critico e responsabilità».

La puntata sarà disponibile online sul canale YouTube di Parla Con Me®.

Guarda la puntata: https://www.youtube.com/watch?v=puxFYkTfSoM

Per seguire le puntate:

www.parlaconmeofficial.it

Per proporre ospiti, temi, attività o candidature:

redazione.pcm@gmail.com

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