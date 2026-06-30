Scontro tra due auto in città, una si ribalta

Violento scontro questa sera tra due vetture a Torino all’incrocio tra corso Bramante e corso Unione Sovietica. Una delle due auto si è cappottata. Sul posto la polizia municipale.

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