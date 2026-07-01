|È stato un Trofeo Settecolli davvero intenso per Lucia Tassinario. La portacolori della ValleBelbo Sport è arrivata alla 62a edizione del prestigioso meeting internazionale dopo aver affrontato gli esami di maturità, una condizione particolare dal punto di vista mentale, con molte energie spese proprio per affrontare le prove scritte e orale, ma allo stesso tempo con grande determinazione e voglia di fare bene in un palcoscenico davvero stellare.
Nei tre giorni di gare (dal 26 al 28 giugno), allo Stadio del Nuoto del Foro Italico di Roma è successo di tutto: record italiani, europei, mondiali, grandi sfide internazionali, stimoli da vendere ma anche tensione agonistica palpabile sin dalle batterie del mattino.
Lucia ha ottenuto riscontri cronometrici in linea con le aspettative della vigilia: nei 50 stile libero ha chiuso in 26”62 (51.), ha nuotato i 50 dorso in 30”43 (44.) mentre nei 50 e 100 farfalla ha siglato rispettivamente 27”55 (37.) e 1’01”71 (35.). Visto il contesto e la sovrapposizione con gli importantissimi impegni scolastici, i risultati possono lasciare soddisfatti Lucia e il suo team e fornire un bello stimolo per affrontare in maniera più leggera dal punto di vista mentale gli ultimi importanti impegni della stagione.
Lucia Tassinario in gara ad uno stellare Settecolli dopo l’esame di maturità
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