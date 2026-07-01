Rosso Beethoven prosegue con il concerto “Tensione”

Dopo l’inaugurazione affidata ad Agata Zajac, il programma di “Rosso Beethoven” proseguirà martedì 7 e mercoledì 8 luglio presso la Corte d’Onore di Palazzo Reale con il concerto intitolato “Tensione” , secondo appuntamento della stagione estiva del Teatro Regio. Sul podio dell’Orchestra del Teatro Regio torna Aram Khacheh, già applaudito al Piccolo Regio con “Pierino e il lupo” di Sergej Prokof’ev.

Sono in programma due capolavori del periodo eroico di Beethoven, l’Ouverture dall’Egomont e la Quinta Sinfonia.

Composte a pochi anni di distanza l’una dall’altra, le due opere condividono una medesima tensione ideale. Nell’Egmont, ispirato al dramma di Goethe, Beethoven trasforma la vicenda del conte fiammingo in una riflessione sul coraggio individuale e sul valore del sacrificio in nome della libertà. La musica segue il cammino dell’eroe dalla tragedia alla vittoria morale, lasciando risuonare un messaggio capace di superare la vicenda storica per assumere un significato universale. L’Egmont è stato composto su commissione del Teatro Imperiale di Vienna negli anni 1809-1810 e la sua prima esecuzione è avvenuta a Lipsia il 15 giugno 1810.

La Quinta Sinfonia rappresenta uno dei vertici assoluti della storia della musica. Più ancora del celebre incipit è la straordinaria coerenza della sua costruzione a renderla un’opera senza tempo. Da un nucleo tematico essenziale il compositore sviluppa un organismo musicale di forza espressiva straordinaria, nel quale ogni elemento concorre a un processo di trasformazione inesorabile. La tensione ideale non si dissolve, anzi trova compimento in un finale che non celebra una vittoria esteriore, ma la conquista di una nuova consapevolezza. È il momento in cui la Sinfonia diventa qualcosa di più di una forma musicale, una riflessione sull’uomo, sulla sua capacità di affrontare il limite e di affermare la propria libertà.

La Quinta Sinfonia fu composta da Beethoven tra il 1804 e il 1808 e eseguita per la prima volta nel dicembre del 1808 al Theater an der Wien . All’inizio non ebbe il successo che meritava, ma in un secondo momento sarebbe stata una delle sinfonie più applaudite della storia musicale.

I concerti hanno inizio alle ore 21. Con la nuova formula ‘Emozione Reale’, grazie all’apertura straordinaria alle ore 19.30, si potrà visitare l’appartamento della regina Elena a Palazzo Reale, passeggiare nel giardino Ducale e godersi un aperitivo alla Caffetteria Reale prima di assistere al concerto.

Ai possessori del biglietto è consentito l’ingresso a partire dalle ore 20. La Caffetteria Reale resterà aperta per consumazioni prima degli spettacoli.

Prenotazione tavoli info@caffetteriareale.it

In caso di annullamento per maltempo il teatro ha previsto date di recupero per i concerti Tensione (9/7) e Luce (23/7)

Mara Martellotta

IL TORINESE