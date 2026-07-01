Case popolari, Conticelli (PD): “Basta annunci”

“LA REGIONE PIEMONTE QUANTIFICHI QUANTI FONDI SERVONO PER I TREMILA ALLOGGI SFITTI SOLO NELLA PROVINCIA DI TORINO”

“Di quanto sono lievitati oggi i cento milioni malcontati necessari per intervenire con manutenzione ordinaria e straordinaria sulle case popolari del Piemonte ad oggi non assegnabili? I vertici di Atc Torino Piemonte centrale, auditi questa mattina in commissione regionale non hanno fornito alcun dato rispetto alle necessità e neppure rispetto ai fondi in arrivo in Piemonte dal Piano Casa nazionale e/o dall’annunciato Piano casa della Giunta Cirio. Eppure sono 3000 gli alloggi vuoti solo sull’ area metropolitana, di cui 1606 su Torino. Il presidente di Atc Piemonte nord ha quantificato a spanne stamattina interventi per 60 milioni solo sul patrimonio abitativo di Vercelli, Novara, Biella e Verbania, quindi la cifra di cento milioni rischia di essere ormai obsoleta.

Il fondo nazionale sarà ripartito sulla base delle esigenze quantificate, cosa arriverà al Piemonte senza stime e quantificazioni?

“È evidente che, al di là degli annunci e dei comunicati, c’è una totale assenza di interlocuzione politica sul tema case popolari.

Di quale entità è il rapporto annuo fra il patrimonio Atc sfitto e quello messo in disponibilità dei comuni per le assegnazioni?

Il Fondo sociale per le morosità ha coperto tutte le necessità degli aventi diritto?

Domande rimaste senza risposta. Attendiamo che l’assessore venga ad interloquire con la commissione consiliare in merito alle politiche abitative.

“Sull’autorecupero, a fronte di 250 alloggi dichiarati idonei e di oltre 1000 domande pervenute, il presidente Atc conferma che sono una trentina i contratti siglati. Non lo rimarchiamo per sminuire la misura, ma per rimetterla nella sua giusta proporzione: l’auto recupero può essere un ausilio, una risposta di completamento , ma per rispondere alla necessità di patrimonio abitativo disponibile servono misure strutturali e investimenti programmati.

Intanto sui Piani di parternariato pubblico privato abbiamo appreso che non c’è via Pergolesi, in Barriera di Milano, e non abbiamo avuto certezze su corso Lecce e su corso Grosseto.

Lo dichiara Nadia Conticelli

consigliera regionale PD e vicepresidente II commissione p ianificazione territoriale; urbanistica; edilizia residenziale; trasporti e viabilità.

IL TORINESE