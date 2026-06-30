Nord Ovest MTB: domenica torna La Via dei Saraceni

La Via dei Saraceni è pronta a tornare protagonista domenica prossima a Sauze d’Oulx con un’importante novità. Alla tradizionale Granfondo di 35 km e 1.430 metri di dislivello si affiancherà infatti il nuovo percorso Marathon di 62 km e 2.300 metri di dislivello, segnando un passaggio fondamentale nella crescita della manifestazione.

Una scelta che guarda al futuro senza dimenticare la storia di una gara che, negli anni d’oro della mountain bike italiana, era tra le più partecipate e prestigiose del panorama nazionale, capace di richiamare migliaia di appassionati nelle valli olimpiche. Dopo una lunga assenza dai calendari, La Via dei Saraceni è stata rilanciata da ABC Group, che ha scelto di investire sulla manifestazione per valorizzare e far conoscere a un pubblico sempre più ampio le bellezze del territorio di Sauze d’Oulx e dell’Alta Val di Susa.

La gara sarà valida come prova del circuito Nord Ovest MTB e della Coppa Piemonte MTB e sta già richiamando l’attenzione di numerosi protagonisti della disciplina. Tra i nomi più attesi figura il vincitore dell’ultima edizione Alessandro Saravalle, che sulla distanza Marathon potrà esprimere al meglio le proprie caratteristiche. Al via anche Davide Pinato del Team Boscaro, Adriano Caratide, Giorgio Francisco e Alberto Cosentino del Leynicese Racing Team.

L’uomo più atteso sarà però Diego Rosa, ex professionista su strada, ex campione italiano Marathon e recentemente secondo classificato alla Hero Südtirol Dolomites, una delle gare più prestigiose del panorama internazionale.

Anche la prova femminile promette spettacolo grazie alla presenza di Giorgia Stegagnolo (Folcarelli Team) e Costanza Fasolis (Massi ISB Sport), rispettivamente prima e seconda classificata nell’edizione 2025.

Le iscrizioni resteranno aperte fino a venerdì al costo di 70 euro per la Marathon e 55 euro per la Granfondo. Il ritiro di pettorali e pacchi gara sarà possibile sabato dalle 15:00 alle 18:00 in Piazza Assietta e domenica dalle 7:30 alle 8:30. La partenza è fissata per le ore 9:30.

Come da tradizione, il weekend inizierà già sabato pomeriggio con le gare dedicate ai più piccoli, in programma dalle ore 16:00. Dalle 19:00 spazio alla festa con birra, salsiccia e musica live presso il K2.

Domenica, al termine delle prove, atleti e accompagnatori potranno ritrovarsi al pasta party aperto anche alle famiglie. Le premiazioni, previste dalle ore 15:00, saranno arricchite da numerosi premi a sorteggio.

Sport, spettacolo, divertimento e un territorio straordinario da scoprire: La Via dei Saraceni si prepara così a vivere una nuova e importante pagina della propria storia.

Per informazioni: ABC Group, https://www.gruppoabc.it/la-via-dei-saraceni/

IL TORINESE