Zeno e Nero: la meraviglia di crescere tra città, natura e nuove amicizie

TORINO TRA LE RIGHE

Ci sono autori che scrivono per i bambini e autori che riescono davvero a guardare il mondo attraverso i loro occhi. Angelo Petrosino appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Con Zeno e Nero, pubblicato da Einaudi Ragazzi e illustrato da Sara Not, lo scrittore torna a raccontare l’infanzia con quella sensibilità autentica che da oltre trent’anni lo rende uno dei nomi più amati della letteratura per ragazzi italiana.

Zeno ha ancora nel cuore la lunga estate trascorsa in campagna dalla nonna. Un’estate fatta di boschi, sentieri, animali e della speciale amicizia con l’asino Grigio, protagonista del precedente volume. Ma il ritorno in città non segna la fine delle avventure. Al contrario, per il giovane protagonista si apre un nuovo capitolo della vita: l’inizio della scuola, l’incontro con un maestro capace di trasformare ogni giornata in una scoperta, una nuova amica con cui condividere emozioni e segreti e, soprattutto, l’arrivo di Nero, un corvo curioso e intelligente che diventerà il suo inseparabile compagno di esplorazioni.

Petrosino costruisce una storia che parla di crescita senza mai perdere il senso della meraviglia. Le pagine scorrono leggere, ma affrontano temi profondi: il cambiamento, l’amicizia, la curiosità, il rispetto per gli animali e il desiderio di conoscere il mondo. La scuola viene raccontata come un luogo di scoperta e non soltanto di apprendimento, mentre il legame con la natura rimane vivo anche nel contesto cittadino.

Uno degli aspetti più apprezzati dai lettori è proprio la capacità dell’autore di trasformare la quotidianità in avventura. Non servono magie o eventi straordinari: basta uno sguardo curioso sul mondo per trovare qualcosa di sorprendente dietro ogni angolo. In questo senso, Zeno incarna perfettamente lo spirito dell’infanzia, fatto di domande, stupore e voglia di esplorare.

Ad arricchire il racconto contribuiscono le vivaci illustrazioni a colori di Sara Not, che accompagnano il lettore nelle avventure del protagonista creando un equilibrio armonioso tra parole e immagini.

La storia di Angelo Petrosino è legata anche al nostro territorio. Nato a Castellaneta nel 1949, dopo un’infanzia trascorsa tra Francia e Italia si è stabilito a Chivasso, dove vive tuttora. Per quasi quarant’anni ha insegnato nella scuola primaria alla periferia nord di Torino, esperienza che ha contribuito a renderlo uno straordinario osservatore del mondo dei bambini. Giornalista, traduttore, saggista e autore di circa duecento libri, è conosciuto soprattutto per la celebre serie di Valentina, che ha accompagnato generazioni di giovani lettori.

Nel corso della sua lunga carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui la Palma d’Argento al Festival Internazionale dell’Umorismo di Bordighera e il Premio Campiello Junior nel 2022. Ma il suo premio più importante resta probabilmente l’affetto di migliaia di bambini che, da oltre tre decenni, continuano a riconoscersi nei suoi personaggi.

Con Zeno e Nero, Petrosino conferma ancora una volta il proprio talento nel raccontare l’infanzia con semplicità, poesia e autenticità. Un libro che invita i giovani lettori a non smettere mai di osservare il mondo con curiosità, perché ogni giorno può nascondere una nuova avventura.

MARZIA ESTINI

IL TORINESE