Margherita Podestà Heir vince il Premio Lattes per la traduzion

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Dal 2 al 7 luglio, per celebrare i 250 anni della Fondazione Omi Corti.Lì è il
Il Castello di Villanova, già Villanova di Moretta, è documentato a partire dal XIV secolo, quando
Un’estate di appuntamenti con i capolavori del cinema proiettati in pellicola Torino, 25 giugno 2026 –
Prima apertura della stagione estiva per le Dimore Storiche del Pinerolese iscritte all’Associazione “dimore storiche italiane”,
Cent’anni fa, nella notte tra il 15 e il 16 febbraio del 1926 Piero Gobetti