Jonathan Milan campione italiano 2026, by Lega Ciclismo

CUNEO: Il friulano Jonathan Milan vince la maglia tricolore ed è campione italiano 2026, by Lega Ciclismo, al termine di una gara tirata, caldissima e selettiva con il percorso Asti Cuneo. Al 2° posto si piazza Tommaso Dati (Team Ukyo) che precede Alessandro Romele (XDS Astana) e completa così il podio. Milan che ha coperto i 225 km in 4:52:40 alla media di 40,206 km/h con 71 corridori che hanno terminato la prova che è stata organizzata grazie al sostegno di Regione Piemonte. L’evento era prova della Coppa Italia delle Regioni 2026.

Il neo campione italiano ha sfruttato un grande lavoro di squadra della Lidl Trek sin dai primi chilometri. Per lui una volata possente lanciata a meno di 200 metri con Alessandro Romele che ha provato ad anticipare lo sprint.

MILAN. Raggiante Milan dopo l’arrivo: “Ancora non ci credo, era un sogno fin da bambino. Dedico la maglia ai miei compagni che ci hanno creduto più di me. È stata una giornata durissima con le prime salite che mi hanno messo in difficoltà seria. Poi questo caldo e il finale con diversi tentativi di attacco”.

Il neo campione indosserà per la prima volta questa maglia il Giro di Polonia. “Sarà un onore portarla per un anno. Credo di aver lavorato tanto per arrivare sì qui”. Milan che ha vinto ori olimpici, mondiali ed europei in pista in aggiunta. “Tagliare il traguardo mi ha regalato un’emozione speciale, devo ancora realizzare”.

DATI E ROMELE: Il secondo è Tommaso Dati. “A un certo punto ci ho creduto fortemente, la strada era in leggerissima salita e mi si addiceva. Per questo c’è un pizzico di rammarico, ma ha vinto un grande corridore. Personalmente credo di essere maturato molto e sento di essere un altro atleta rispetto al passato”.

Alessandro Romele: “Questo è il mio 2° anno di professionismo, oggi forse non mi aspettavano in molti ma ho avuto la prontezza di trovare uno spazio, a quel punto ho provato ad anticipare tutti ma Milan ha dimostrato di essere superiore”.

LA GARA: Gara durissima sotto il caldo sui 232 km: fuga iniziale dopo pochi km con Bais, Tarozzi, Oioli, Vergallito e Cantoni; al 40° si aggiungono Bessega, Ferraro, Marcellusi, Regnanti, Palomba, Ginestra, D’Aiuto e Garibbo. Al 50° entrano anche Cretti, Fancellu, Zoccarato, Nespoli e Gaffuri (Ginestra perde contatto). I fuggitivi tengono circa 1′ sul gruppo, poi Ciccone e Lorenzo Mark Finn raggiungono per controllare la corsa. Intorno al 70° in 18 tengono il ritmo, ma dopo un lungo inseguimento il gruppo si ricompone a 84 km dall’arrivo. Nel finale il trio Ciccone–Bagioli–Zana guida la corsa; a 10 km dall’arrivo, nel circuito finale di Cuneo, Milan rimane senza compagni, chiude un attacco e lancia la volata, recuperando su Romele e precedendolo sul traguardo.

DICHIARAZIONI:

“Roberto Pella. “Abbiamo vissuto una giornata eccezionale con un grande campione vincitore: Jonathan Milan che ha preceduto 2 giovani come Tommaso Dati e Alessandro Romele. Il Tricolore ha visto un’edizione prestigiosa: la numero 125 nell’anno che celebra gli 80 anni della Repubblica e per questo abbiamo ricevuto il messaggio di saluto del presidente della Camera On. Lorenzo Fontana. Ringraziamo Regione Piemonte, in particolare il presidente Alberto Cirio e l’assessore Paolo Bongioanni. Facciamo i complimenti a chi ha lavorato per questo risultato come , Extragiro del presidente Selleri, tutti i volontari e le forze dell’ordine, i miei colleghi sindaci e la Federazione Ciclismo del presidente Dagnoni, che insieme alla Lega del Ciclismo Professionistico hanno reso possibile un tricolore bello e con tanto pubblico”.

PIEMONTE: «I Campionati Italiani si chiudono con un bilancio straordinario che conferma il Piemonte come una delle grandi capitali mondiali del ciclismo e dello sport – dichiarano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore allo Sport e al Turismo, Paolo Bongioanni –. Un orgoglio profondo che per noi ha il volto e il talento del piemontese Filippo Ganna, straordinario vincitore della gara a cronometro dello scorso 25 giugno, e di Matteo Sobrero, autore di una performance di altissimo livello che rende merito alla nostra terra. Abbiamo fortemente voluto questa manifestazione sul nostro territorio per dimostrare, ancora una volta, la capacità di ospitare grandi eventi di portata internazionale, garantendo una gestione impeccabile e una sinergia perfetta tra istituzioni, la Lega Ciclismo Professionistico e tutte le realtà attraversate alle quali va il nostro ringraziamento.

Questa manifestazione si è rivelata un vero e proprio manifesto di valorizzazione e promozione territoriale. Il passaggio dei corridori tra la bellezza monumentale dei santuari, i profili dei castelli e la varietà di scenari unici – dove i geometrici filari dei vigneti collinari lasciano spazio ai borghi storici e agli scorci più selvaggi delle vallate – ha offerto una straordinaria vetrina internazionale a ogni eccellenza locale.

Credere nello sport per noi significa sostenere direttamente lo sviluppo economico e turistico, trasformando la regione in un palcoscenico globale capace di esaltare la cultura, l’ospitalità e la ricchezza enogastronomica. Ma significa anche offrire ai nostri giovani l’esempio di atleti straordinari con l’obiettivo, verso cui la Regione profonde il massimo impegno, di offrire a tutti loro la possibilità di accedere alla pratica sportiva e ai suoi valori al massimo livello. Chiudiamo questa edizione con la certezza che il binomio tra le bellezze paesaggistiche e le sfide su due ruote costituisca una risorsa fondamentale per il futuro del Piemonte, fieri della grande partecipazione di pubblico che ha accompagnato gli atleti lungo i circuiti fino ai traguardi finali».

ORDINE D’ARRIVO

1. Milan Jonathan (Lidl-Trek) in 04:52:40

2. Dati Tommaso (Team UKYO)

3. Romele Alessandro (XDS Astana Team)

4. Colnaghi Luca (Bardiani-CSF 7 Saber)

5. Manenti Marco (Bardiani-CSF 7 Saber)

6. Trentin Matteo (Tudor Pro Cycling Team)

7. Dainese Alberto (Soudal Quick-Step)

8. Bessega Gabriele (Team Polti VisitMalta)

9. Ballabio Giacomo (Team Vorarlberg)

10. Belletta Dario (Team Polti VisitMalta)

IL TORINESE