Il circuito delle Dimore Storiche del Pinerolese apre la stagione di visite estive

Prima apertura della stagione estiva per le Dimore Storiche del Pinerolese iscritte all’Associazione “dimore storiche italiane”, indicativamente dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18, aprono le porte ai visitatori per offrire spunti di visita originali ed adatti a tutta la famiglia, nonché l’opportunità di entrare in sintonia con la storia locale e cogliere le peculiarità di palazzi ed antiche proprietà di epoche e stili diversi fra loro, che preservano il fascino e le suggestioni tramandate di generazione in generazione. Le viste a pagamento riguardano proprietà breve distanza fra loro, così da invitare a visitare più d’una. L’itinerario intende valorizzare sotto il profilo turistico e culturale una zona del Piemonte che fu strategica per l’associazione, l’arte e l’economia della regione e della stessa capitale. Le prossime aperture estive sono previste per il 27 luglio e 30 agosto.

Le Dimore Storiche aperte il 28 giugno sono: palazzo dei conti di Bricherasio, a Bricherasio, ricco di affreschi e memorie della famiglia, che ebbe un ruolo importante nella storia dell’industria italiana. Visite su prenotazione 28/06 – 26/07 e 30/08.

Palazzo Ricca di Castelvecchio, a Bricherasio, nel centro del borgo, è un palazzo di interessante valore artistico e culturale. Eretto sui ruderi dell’antico castello di Bricherasio, fu più volte ampliato. L’ultima, nel 1910, in stile Liberty. Visite su prenotazione il 28/06 e il 26/07. Villa Le Peschiere di Pinerolo, l’ottocentesca Villa Bertea, contigua a un’ampia cascina a pianta rettangolare di stampo settecentesco e all’annesso parco. Visite su prenotazione il 28/06, il 26/07 e il 30/08.

A Pinerolo, la cascina Losetta e la tenuta del Colombretto, una delle più significative e meglio preservate testimonianze di insediamento rurale settecentesco dell’intero territorio pinerolese. Visite su prenotazione il 28/06, il 26/07 e il 30/08.

A Pinerolo, il Torrione, villa neoclassica di campagna. Visita su prenotazione eil 27/09 e il 25/10.

Piobesi Torinese, Villa La Paesana, raffinata residenza circondata da alberi secolari, un tempo legata alle riserve di caccia dei boschi di Stupinigi. Visite su prenotazione il 28/06 e il 26/07.

Piossasco, Casa Laiolo, armoniosa casa patrizia circondata da giardini storici e da un suggestivo orto giardino che dialoga con il paesaggio circostante. Viste su prenotazione il 28/06 e 26/07

San Secondo di Pinerolo, castello di Miradolo, polo culturale ed espositivo circondato da u o dei parchi storici più affascinanti della zona e oggi sede di mostre, eventi e attività culturali. Prenotazione non necessaria. Il castello dedica la giornata alla scoperta della natura e del gusto, unendo laboratori esperienziali per famiglie con bimbi dai 2 agli 11 anni, e una cena flambé.

Viallafranca Piemonte, Castello di Marchierù, complesso fortificato dei Savoia Acaja del XII secolo, dal Settecento dimora residenziale circondata da un grande parco ottocentesco e ancora oggi abitata dalla famiglia proprietaria. In occasione dell’anti a sagra dei pescatori, aprirà i cancelli per le visite guidate dei proprietari al parco, alla cappella gentilizia e alle sale ammobiliate. Visite su prenotazione 28/06, 26/07 e 30/08.

Virle, Castello dei conti Asinari di Piossasco, dimora del XVIII secolo situata al centro del paese che oggi ospita l’istituto San Vincenzo De Paoli. Noto per il giardino, gli affreschi barocchi e l’architettura a ferro di cavallo. Visite su prenotazione 28/06 e 26/07.

Virle, castello dei marchesi Romagnano, racchiuso fra mura e torri angolari, che rimandano alle sue funzioni difensive medievali, apre solo per gruppi su prenotazione.

Voliera, palazzotto Juva, residenza inserita in un complesso agricolo, oggi luogo di installazioni artistiche. Si invita il pubblico a vistare la mostra contenente 25 opere di atisti del Novecento. Visite su prenotazione 28/06, 26/07, 30/08, 27/09 e 25/10.

Mara Martellotta

IL TORINESE