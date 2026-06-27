“La Notte delle Bolle” in piazza Vittorio

Torino, bollicine ed eccellenze gastronomiche sotto le stelle, alla scoperta delle migliori cantine vinicole italiane

Venerdì 3 luglio, dalle 19

Bella definizione! “Le bollicine non sono solo un vino: sono un linguaggio”. Non so se a comunicarcelo per iscritto su tanto di “nota stampa” siano gli stessi organizzatori dell’iniziativa o, dietro tali parole, ci sia l’arguta intuizione di qualche illustre personaggio. Non so, proprio. Ma tant’è! Perché, una per una, sono comunque parole giuste, un’affermazione da condividere appieno per trasmettere momenti piacevoli (una volta tanto, perbacco!) di festa, di gioia e di fresca convivialità! Provare per credere. Dove e quando? In piazza Vittorio Veneto, a Torino, dove la sera di venerdì 3 luglio (dalle 19), dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna “La Notte delle Bolle”, ancora una volta organizzata da “To Be Experience” (Agenzia torinese nata nel 2009, specializzata nell’organizzazione di eventi enogastronomici, culturali e di intrattenimento in genere) in collaborazione con “Eat Bin APS”. Serata, se possibile e se naturalmente si è interessati al “prodotto” in oggetto, da non perdere in cui Piazza Vittorio Veneto “smetterà di essere solo una delle piazze più belle d’Europa per diventare qualcosa di più: il posto giusto, al momento giusto, per condividere l’amore per il vino in una calda sera d’estate, sotto il cielo stellato di luglio”.

Per la ghiotta occasione, saranno presenti nella “piazza porticata più lunga d’Europa” (costruita tra il 1825 e il 1830, su progetto dell’architetto Giuseppe Frizzi; suo anche il progetto di piazza Carlo Felice, 1824) le migliori cantine vinicole italiane, per una degustazione che “sarà anche scoperta, conversazione ed incontro diretto con i produttori, grandi e piccoli, di ‘bollicine’”.

Tra le cantine protagoniste della serata è già stata annunciata la presenza di: Cantine Lunae, La Smilla, Boeri Vini, La Cedraia, Pianfiorito, Mascarello Michele & Figli, La Torre di Viatosto, Cascina Lana, Cascina Fonda, Crotin 1897 – Tratto, Valdinera, Rigo Vini, Cascina Quarino, Buganza – Radici e Filari, Tre Secoli, Amelio Vini, La Montagnetta e Terre dei Santi.

A partire dalle ore 19, con due “slot orari” (ore 19 e 20,30) per scongiurare file all’ingresso, il pubblico potrà ascoltare i racconti dei produttori e insieme scegliere di degustare calici a piacimento, scegliendo tra l’offerta di tutte le cantine presenti. Ad accompagnare il vino non mancherà, ovviamente, una selezionata proposta di eccellenze gastronomiche “street food” che spazieranno dai primi ai secondi, studiate ad hoc per l’occasione. Sarà presente anche uno “shop”, dove si potranno acquistare sul momento le bottiglie di tutte le cantine presenti per poterle portare a casa e degustarle in pieno relax.

Pier Rosito, CEO di “To Be”, racconta: “Da sempre le edizioni de ‘La Notte delle Bolle’ hanno registrato alti numeri sia in termini di presenze sia di cantine aderenti all’iniziativa. Sono appuntamenti ormai diventati dei classici per chi vuole ritrovarsi e scambiare buone chiacchiere davanti ad un altrettanto buon bicchiere di vino. Ad un prezzo assolutamente accessibile, che consente a tutti di poter fruire dell’evento”.

Per ulteriori info: I biglietti per l’evento sono in vendita sul sito ufficiale di “To Be Events” al link https://shop.tobevents.it/event/lanottedellebolle/

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Non sono previsti posti a sedere assegnati, ma sedute libere.

La degustazione si conclude alle 22,30.

g.m.

Nelle foto: immagine di repertorio e Locandina evento

IL TORINESE