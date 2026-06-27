Schiavi senza catene / 2

PSICOGRAFIA LETTERE DAL PRESENTE

Come ho scritto la settimana scorsa, le moderne forme di schiavitù non sono bandite dal diritto internazionale, non hanno segni visibili come catene o palla al piede ma sono di gran lunga più dannose e più frequenti; soprattutto perché gli schiavi non si rendono conto di esserlo.

Che dire del cosiddetto “mainstream”, ovvero l’orientamento culturale, artistico o sociale dominante in questo periodo storico. E’ palese che, se i giornali sono posseduti in prevalenza da una corrente politica che, nel nostro caso non è quella di Governo, il pensiero veicolato alla massa, a quelli che non sanno formarsi un’opinione propria, sarà contro il Governo. Lo stesso dicasi se le cose fossero al contrario. Si rende, perciò, più che necessario formarsi idee proprie leggendo fonti opposte, valutando, anche su quotidiani e riviste straniere, quali sia la reale percezione della nostra politica nazionale e verso l’Europa da parte degli stranieri.Io, ad esempio, sul satellite guardo spesso Al Jazeera e Al Arabyia, nella versione inglese, per avere un’idea non allineata col nostro mainstream di quanto avvenga nel mondo.

Vogliamo parlare del “politically correct”? Inventato da incapaci che dovevano pur giustificare la loro esistenza insulsa, e gli stipendi spesso d’oro che percepiscono a vario titolo, il politically correct altro non è che un ordine di scuderia su cosa si possa dire e cosa no, quali pensieri siano ammessi, quali gli argomenti consentiti e quali banditi. Un esempio? La schwa, quell’aborto grafico usato al posto della “a” femminile o della “o” maschile al fondo di un termine, per includere tutti i generi possibili, inimmaginabili, senza riferirsi all’uno o all’altro. Sicuramente il genio che ha partorito questa idea è uno di quelli che all’esame in magistratura sarebbe stato scartato, com’è successo a moltissimi candidati tempo fa, per aver scritto “Xké” invece di “perché” o “cmq” al posto di “comunque”. Purtroppo, finché spenderemo più soldi in spese militari che nello studio delle patologie psichiatricheabbiamo poche speranze di venirne fuori.

Proseguiamo con la moda. Di una cosa sono contento: la moda dei pantaloni maschili abbassati sotto le natiche sembra definitivamente scomparsa. Nella loro immensa ignoranza, quei ragazzotti non sapevano assolutamente da dove traesse origine tale usanza. Nelle prigioni USA, per comunicare ad altri detenuti la disponibilità a soddisfare le loro voglie, i detenuti indossavano in tal modo i pantaloni, cosicché chi li indossava tradizionalmente aveva salvo il deretano. Ovviamente, stante che chi copia pedissequamente gli altri non usa mai la testa, ecco che un codice riservato ai detenuti è diventata una moda. Contenti loro.

E, parlando di moda, non possiamo non menzionare il colore che va di moda in un certo anno. Tutti noi sappiamo che, a ognuno di noi, alcuni colori stiano meglio di altri quando li indossiamo; la mia curiosità innata mi fa spesso sostare vicino alle vetrine dei negozi di abbigliamento potendo così sentire i commenti. Tranne qualche caso illuminato, la maggior parte dei commenti sono, a grandi linee, del tipo “come colore non mi fa impazzire, ma quest’anno è quello il colore di moda” oppure “devo prenderlo; mica posso usare il verde (o quello che andava di moda l’anno prima [NdA]) dell’anno scorso”.

Se non è schiavitù questa, che non ci consente di valorizzarci come potremmo unicamente perché il Governo della moda ha stabilito che quell’anno risparmieranno sulla tintura utilizzando un solo colore anziché molti.

Che ne pensate dei monopattini, vere trappole mortali, che tra le buche stradali, i binari dei tram, il bagnato e le foglie umide sull’asfalto mettono a rischio la nostra vita? Ah già! Sono ecologici, non inquinano e danno un senso di libertà. La quasi totalità di chi usa i monopattini non ha la capacità neuronale di capire che di ecologico c’è ben poco, visto che la corrente per alimentarli è prodotta in maggior parte da centrali termoelettriche che funzionano se le riempio di gasolio. E basterebbe un piccolo sforzo mentale per capire che se ogni giorno ci sono blackout, nelle grandi come nelle piccole città, non dipende solo dalla gran quantità di climatizzatori cui ricorriamo d’estate, ma anche e soprattutto da tutto ciò che di “green” colleghiamo alla rete elettrica: auto e bici elettriche, monopattini, cellulari, computer, piastre ad induzione, microonde e ogni altra apparecchiatura che necessita di corrente elettrica per non inquinare.

Non vi bastano ancora questi esempi? La prossima volta vedremoi brand, i social e la salute.

A presto.

Sergio Motta

IL TORINESE