Danneggia le auto e la porta di uno studio con un tombino: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato, nei giorni scorsi nel quartiere Crocetta di Torino, un cittadino ghanese di 27 anni gravemente indiziato di tentato furto aggravato ai danni di uno studio privato.

L’intervento, condotto dagli agenti del Commissariato di P.S. San Secondo, è scattato a seguito di una segnalazione giunta alla locale Centrale Operativa da parte di un passante, il quale ha riferito della presenza di un uomo in via Fratelli Carle che stava infastidendo i passanti e che aveva tentato di aprire alcune autovetture in sosta.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato il soggetto segnalato nelle vicinanze dell’intersezione tra via Fratelli Carle e via Pigafetta. Contestualmente, hanno notato che la porta d’ingresso di uno studio privato presente nella zona riportava segni di danneggiamento e che, ai suoi piedi, si trovava un tombino divelto dalla sede stradale.

Dagli accertamenti svolti, è emerso che l’uomo, dopo aver prelevato un tombino dalla via, lo aveva scagliato contro la porta d’ingresso dell’attività nel tentativo di introdursi all’interno. L’impatto ha provocato il danneggiamento della porta e il distacco del maniglione, senza tuttavia consentire l’accesso ai locali.

Alla vista degli agenti il ventisettenne ha tentato di allontanarsi, ma è stato fermato con prontezza ed arrestato per tentato furto aggravato.

IL TORINESE