La notte dei Rosati al Giardino delle Rose, Castello di Moncalieri

Sabato 4 luglio 2026

18:00-24:00

Giardino delle Rose al Castello di Moncalieri

* Più di 200 vini rosati e bollicine insieme a cantine da tutta Italia

Street food di qualità

Dj Set e musica live

Ingresso gratuito, acquista i pacchetti degustazione .

Dopo il grandissimo successo dello scorso anno, siamo pronti a vivere una serata per scoprire ed esplorare l’universo dei vini rosati. Attraverso una ricca selezione di cantine provenienti da tutta Italia e dei loro vini rosati più rappresentativi: sia in versione ferma che in versione spumante.

Vini freschi, intriganti ed eleganti. Nello splendido Giardino delle Rose al Castello di Moncalieri, vi aspetta una serata indimenticabile tra vino, musica live, cibo di qualità e il giusto mood per una serata estiva pertetta!

L’accesso all’evento è libero e gratuito, ma per vivere al meglio l’esperienza e assaggiare i vini presenti agli stand puoi acquistare un pacchetto degustazione:

Pacchetto con 10 degustazioni | 15€ scontato in Early Bird online fino al 3 luglio

Pacchetto con 10 degustazioni | 20€ online e in cassa durante l’evento

Il calice di vino in vetro (da riconsegnare a fine evento) verrà consegnato con annessa taschina ad ogni partecipante a restituzione.

Lavori nel mondo del vino? Richiedi un accredito gratuito scrivendoci a info@salonedelvinotorino.it

Location

Giardino delle Rose, Castello di Moncalieri

Piazza Baden Baden, 4, 10024 Moncalieri TO

ALLA PROSSIMA !

LUCA GANDIN

IL TORINESE