Enoteche del Piemonte: Colline del Moscato

Ospitata nelle antiche prigioni del Castello di Mango…
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https://www.piemonteitalia.eu/it/luoghi/enoteche-regionali/enoteca-regionale-colline-del-moscatoLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
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