Per palati raffinati l’insalata di pollo e avocado

Un abbinamento consolidato quello tra il pollo e l’avocado, semplice ma non banale, una ricetta decisamente light dal tocco esotico e sfizioso. L’insalata di pollo e’ una ricetta gustosa, una soluzione veloce e pratica, perfetta in qualsiasi occasione.
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Ingredienti
½ petto di pollo
1 avocado
1 lime
1 limone
Prezzemolo
Olio evo
Pepe, sale q.b.
Mandorle a lamelle
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Lessare il petto di pollo con una carota, un gambo di sedano, una foglia di alloro e poco sale. Lasciar raffreddare poi, tagliare a tocchetti. Pelare l’avocado, tagliarlo a dadi e spruzzarlo con il limone per evitare che annerisca. In una scodella emulsionare il succo del lime con 4 cucchiai di olio evo, il sale e il pepe. In una terrina, mettere il pollo, unire la polpa dell’avocado, condire con l’emulsione di olio, mescolare bene e servire cosparso con mandorle a lamelle.
Paperita PattyLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE