Torino, gambizzato nella notte: uomo colpito da due proiettili

Giallo a Torino ieri verso le 23: un uomo e’ stato gambizzato, colpito da almeno due colpi di pistola tra via Salbertrand e via Crevacuore, in borgo Parella. L’aggressore è fuggito e l’uomo ferito è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Maria Vittoria. Sul posto il 118 e la polizia scientifica. Potrebbe essere un regolamento di conti?

IL TORINESE