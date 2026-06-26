Torino, gambizzato nella notte: uomo colpito da due proiettili

/

Giallo a Torino ieri verso le 23: un uomo e’ stato gambizzato, colpito da almeno due colpi di pistola  tra via Salbertrand e via Crevacuore, in borgo Parella. L’aggressore è  fuggito e l’uomo ferito è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Maria Vittoria. Sul posto il 118 e la polizia scientifica. Potrebbe essere un regolamento di conti?

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Bilancio dell’attività delle Fiamme Gialle

Articolo Successivo

Enoteche del Piemonte: Colline del Moscato

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Fit Homeless