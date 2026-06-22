Ubriaco danneggia volante della polizia

La Polizia di Stato ha arrestato a Torino un cittadino italiano di 32 anni per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento di un veicolo destinato a pubblico servizio.

Durante il controllo del territorio nel centro città, una Volante dell’UPGSP ha notato, in via Po, poco dopo le 23.00, un’autovettura procedere a velocità sostenuta in direzione di Piazza Castello, effettuando dei sorpassi pericolosi. La pattuglia si posizionava dietro l’auto, accendendo i sistemi di emergenza visivi, ma il conducente ha invertito il senso di marcia e provando a dileguarsi in direzione di Piazza Vittorio Veneto.

Solo dopo ripetute richieste di arrestare la marcia, i poliziotti sono riusciti a bloccare l’auto all’angolo tra via Po e via Bogino, identificando il guidatore, un cittadino italiano di trentadue anni. Durante le fasi di controllo, l’uomo si è mostrato molto ostile e in stato di alterazione, emanando un forte odore di alcol; con l’ausilio della Polizia Locale, l’uomo è stato sottoposto alla prova etilometrica, risultando positivo al test per due volte, ben oltre il limite consentito dalla legge.

A questo punto, il trentaduenne ha tentato di corrompere gli agenti, chiedendo loro se fossero disposti ad accettare il pagamento di una “multa più alta”, pur di evitare la sanzione. Pertanto, il trentaduenne è stato denunciato per istigazione alla corruzione, oltre che per guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro della patente.

Successivamente, quando i poliziotti hanno chiesto all’uomo di indicare un nominativo per l’affidamento in custodia del veicolo, quest’ultimo, che voleva rimettersi alla guida, ha reagito opponendo una forte resistenza nei loro confronti, colpendoli con calci e pugni e cagionando lesioni al volto a uno di loro. Infine, una volta all’interno della Volante, il trentaduenne ha continuato la sua azione sfondando il finestrino posteriore, arrecando così un grave danno alla vettura di servizio e venendo tratto in arresto.

IL TORINESE