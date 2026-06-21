Arrestato con un chilo e mezzo di hashish

La Polizia di Stato ha arrestato a Torino, nei giorni scorsi, un cittadino marocchino di 25 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’attività è stata condotta da personale del Commissariato di P.S. Madonna di Campagna con il supporto di una volante del Commissariato di P.S. Barriera di Milano. Nel corso dei servizi di controllo del territorio nel quartiere Madonna di Campagna, i poliziotti hanno avuto modo di notare un cittadino marocchino entrare ed uscire, con fare sospetto, da uno stabile nei pressi di via Reiss Romoli.

Sospettando che lo stesso fosse coinvolto in attività illecite legate al mondo dello spaccio, gli operatori lo hanno fermato per un controllo nei pressi del condominio, ma il giovane non ha esibito alcun documento di identità.

Insospettiti, gli operatori hanno approfondito gli accertamenti nei suoi confronti, rinvenendo nell’appartamento ove lo stesso abita da poche settimane 14 panetti di hashish, per un peso complessivo di 1,5 kg, occultati all’interno di uno zaino custodito nella camera da letto.

Nel corso dell’attività sono stati, inoltre, sequestrati oltre 2.200 euro in contanti, rinvenuti sia sull’arrestato che all’interno dell’abitazione, verosimilmente provento dell’attività di spaccio, nonché un telefono cellulare.

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, associato presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari; pertanto vige la presunzione di non colpevolezza a favore dell’indagato sino alla sentenza definitiva.

IL TORINESE