Tutti i luoghi della Consolata, questa sera la processione

La tradizionale processione della Consolata è guidata dall’Arcivescovo Repole sabato 20 giugno alle 20.30 seguendo un percorso che quest’anno desidera mettere in particolare evidenza i «luoghi» della città, sacri e civili, raggiunti o evocati lungo il cammino. Dalla chiesa del Ss. Sudario al Municipio, dal Collegio Artigianelli alla Basilica Mauriziana, dal Museo Frassati al Polo del Novecento, al Monte di Pietà, alla chiesa del Carmine. Il tragitto prevede un’inedita e suggestiva sosta con passaggio davanti a Palazzo Barolo e alla statua dedicata alla marchesa Giulia di Barolo.

Partenza dal Santuario, per poi proseguire attraverso via della Consolata, via San Domenico e via Corte d’Appello.

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