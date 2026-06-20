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PROCESSIONE DELLA CONSOLATA, PASSAGGIO … – Opera Barolo
PROCESSIONE DELLA CONSOLATA, PASSAGGIO DAVANTI A PALAZZO BAROLO. Giugno 3, 2026. Novità quest’anno nel percorso della tradizionale…Opera Barolo
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Festa della Consolata, torna la processione nel centro di Torino
L’appuntamento è sabato 20 giugno alle 20.30 con la statua della Madonna accompagnata per le vie del centro storico.Torino CronacaFR
Tutti i luoghi della Consolata, questa sera la processione
La tradizionale processione della Consolata è guidata dall’Arcivescovo Repole sabato 20 giugno alle 20.30 seguendo un percorso che quest’anno desidera mettere in particolare evidenza i «luoghi» della città, sacri e civili, raggiunti o evocati lungo il cammino. Dalla chiesa del Ss. Sudario al Municipio, dal Collegio Artigianelli alla Basilica Mauriziana, dal Museo Frassati al Polo del Novecento, al Monte di Pietà, alla chiesa del Carmine. Il tragitto prevede un’inedita e suggestiva sosta con passaggio davanti a Palazzo Barolo e alla statua dedicata alla marchesa Giulia di Barolo. Partenza dal Santuario, per poi proseguire attraverso via della Consolata, via San Domenico e via Corte d’Appello.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Il programma completo delle messe, della novena e le dirette dell’evento sono consultabili sul Sito Ufficiale della Diocesi di Torino.
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