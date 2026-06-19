Tre rifugi dal caldo a un’ora da Torino: luoghi tranquilli dove ritrovare il silenzio

Il caldo e’ arrivato come tutti gli anni, forse piu’ in ritardo dell’estate 2025, ma oramai ci dobbiamo fare i conti fino a settembre, almeno. Da che si desiderava togliere i cappotti e godere del calore dei raggi del sole ora si comincia a cercare il fresco, l’ombra, ma spesso anche la pace e il silenzio.

In questi casi non sempre è necessario affrontare lunghi viaggi per trovare un po’ di refrigerio. A meno di un’ora e mezza dalla città esistono ancora angoli poco conosciuti, lontani dalle folle che affollano laghi e località turistiche più celebri; luoghi dove il fresco dei boschi, il rumore dell’acqua e il ritmo lento della montagna permettono di staccare davvero dalla quotidianità.

Tra le destinazioni da riscoprire spicca senza dubbio la Valchiusella. Questa valle del Canavese conserva ancora un’anima autentica, fatta di piccoli borghi in pietra, boschi ombrosi e torrenti dalle acque limpide. Salendo verso Traversella, il paesaggio si fa sempre più verde e la temperatura scende sensibilmente rispetto a Torino. Qui non si trovano grandi attrazioni turistiche né stabilimenti affollati, ma sentieri facili, aree dove sostare all’ombra degli alberi e numerosi punti in cui ascoltare semplicemente il suono dell’acqua che scorre. È una meta ideale per chi cerca tranquillità, per chi ama leggere all’aperto o per chi desidera trascorrere una giornata immerso nella natura senza allontanarsi troppo dalla città.

Ancora più appartata è la Val Soana, una delle vallate meno conosciute del Piemonte. All’interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso si trova il Pian dell’Azaria, un vasto pianoro circondato da pascoli, larici e montagne. Qui il tempo sembra rallentare. Le temperature estive restano piacevoli anche nelle giornate più calde e il silenzio è interrotto soltanto dal canto degli uccelli o dai campanacci delle mandrie al pascolo. Il luogo è facilmente raggiungibile in auto e rappresenta una scelta perfetta per chi desidera una passeggiata semplice, un picnic all’ombra o qualche ora di contemplazione lontano dal traffico e dalla frenesia urbana.

Per chi ama i boschi, una terza destinazione da annotare è il comprensorio del Mont Mars, nella Valle Elvo, ai piedi delle Alpi Biellesi. Si tratta di una zona ancora poco frequentata dal turismo di massa, caratterizzata da grandi faggete e da sentieri che attraversano ambienti freschi e ombreggiati. Anche nei periodi più torridi l’aria mantiene una piacevole freschezza, rendendo la camminata particolarmente gradevole. I percorsi non presentano difficoltà particolari e consentono di immergersi in una natura rigogliosa senza affrontare escursioni impegnative.

Valchiusella, Pian dell’Azaria e Mont Mars hanno qualcosa in comune: sono luoghi che non cercano di stupire con attrazioni spettacolari o eventi affollati. Il loro fascino risiede proprio nella semplicità. Sono destinazioni dove si può ancora ascoltare il silenzio, respirare aria più fresca di quella cittadina e concedersi una pausa autentica. In un’estate in cui sempre più persone cercano esperienze sostenibili e lontane dal turismo di massa, questi tre angoli di Piemonte rappresentano un invito a rallentare e a riscoprire il piacere delle cose essenziali.

Maria La Barbera

IL TORINESE