To Dream compie tre anni, confermando la crescita organica

L’Urban District chiude l’esercizio 2025 tracciando le linee guida per il 2026 con un fatturato in crescita, in doppia cifra, e la piena occupazione commerciale. To Dream, l’Urban District più grande del Piemonte, ha registrato nel 2025 un incremento del fatturato del +32% rispetto al 2024, con proiezioni che indicano un mantenimento del trend anche per l’anno in corso. Il consolidamento del progetto è sostenuto dai risultati positivi in termini di flusso di pubblico. Nel 2025 i visitatori sono aumentati del 20%, con trend positivo ipotizzato anche per il 2026. Le recenti ricerche condotte durante la prima parte dell’anno testimoniano che la quota di nuovi clienti è raddoppiata, passando dal 10% del 2025 al 20% di oggi. Sotto il profilo della Real Estate Commerciale, To Dream ha raggiunto, nel 2025, il 100% di occupazione degli esercizi commerciali. Sono 85 le insegne complessive, completate con l’ingresso di sei nuovi brand: Unieuro, Legami e Cotton & Silk e tre realtà dedicate a beauty e benessere: Idea Bellezza, Tan & Beauty e Beauty Dream Salon.

Il riscontro di operatori commerciali conferma la validità della piazza. Il distretto registra attualmente un turnover molto basso, a fronte di un numero elevato di richieste, di inserimento da parte di nuovi retailer. Parallelamente ai risultati economici, To Dream prosegue nel suo percorso di integrazione con il tessuto locale; il suo indotto occupazionale ha raggiunto i 2 mila addetti, un dato che sottolinea il ruolo del distretto come motore economico per l’area Nord di Torino. Da un punto di vista di pubblico, gli eventi e le iniziative culturali registrano un alto gradimento da parete dei visitatori, insieme all’offerta food, che conta venti unità dedicate, declinate su tre “food court”, è alla particolare architettura open air, che permette di passeggiare all’aperto in qualsiasi stagione, al riparo dagli eventi atmosferici. Negli ultimi tre anni si è sviluppato un incremento costante di collaborazioni con istituzioni locali e territorio, attraverso progetti culturali e sociali come Print Lab, con le scuole, Piemonte in Gioco, che ha trasformato le food court in zone ludiche per bambini, dog dreams days, con attività e conferenze per gli amanti dei cani, e l’adesione a Luci d’Artista, la ormai celebre manifestazione culturale dedicata alle installazioni luminose. Queste attività hanno permesso di declinare la vocazione urban del distretto, inserendolo nelle dinamiche cittadine e di quartiere.

To Dream è il più grande Urban District del Piemonte, innovativo luogo di riferimento a livello regionale per offerta commerciale, servizi e ristorazione, intrattenimento, socialità, green life e accoglienza. Un progetto di rigenerazione urbana che si sviluppa nella porzione Nord-Ovest di Torino e di cui rappresenta la porta d’ingresso alla città. Il progetto rileva un design raffinato, ispirato ai portici torinesi, e si fonda su principi attenti di sostenibilità, e ha comportato la riqualificazione dell’ex area Michelin.

“’To Dream è stato concepito come un intervento di rigenerazione urbana, e il suo sviluppo è ancora oggi in corso – commenta Giuseppe Spissu, shopping center manager di NHOOD, società di gestione del MAL – il superamento degli obiettivi di fatturato e affluenza ci permette di guardare al futuro con ottimismo, mantenendo come priorità il legame del distretto con il tessuto urbano della città. Le attività culturali e il dialogo con il territorio sono gli strumenti che ci consentono di qualificare To Dream non solo come spazio commerciale, ma come un quartiere urbano funzionale e integrato”.

Mara Martellotta

IL TORINESE