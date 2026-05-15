Lanzo, 25° anniversario del titolo di Città

Lanzo Torinese si appresta a festeggiare il 25° anniversario del conferimento del titolo di Città. La cerimonia istituzionale è in programma alle 17,30 di sabato 23 maggio nel salone LanzoIncontra di piazza Rolle 6 , alla presenza delle autorità regionali, metropolitane e locali. L’intervento di inquadramento storico dell’evento sarà affidato all’avvocato Michele Vietti, già Vicepresidente del CSM e Presidente della Società Storica delle Valli di Lanzo. In occasione della cerimonia istituzionale sarà inaugurata la mostra “25 anni Lanzo Città – La storia di Lanzo Torinese nei secoli”.

In mattinata, alle 10 al teatro Don Flecchia di piazza Rolle 6 , è in programma un momento di ricordo in occasione del 50° anniversario del conferimento a Lanzo della Medaglia d’Argento al Valor Militare. Alla figura di Alessandro Galante Garrone sarà dedicato il convegno sul tema “Solidali con l’umanità intera”, con interventi di Paolo Borgna, Francesco Campobello e Domenico Scarma e con la partecipazione di Giovanna Galante Garrone, figlia del magistrato, docente universitario e dirigente politico della Resistenza, scomparso nel 2003. Il convegno è organizzato in collaborazione con l’Istoreto, l’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”. In serata, invece, alle 20,30 nella sala d’attesa di prima classe della stazione ferroviaria di viale Martiri della Libertà 5 prenderà il via lo spettacolo itinerante “Lanzo, a spasso nel tempo”, curato dall’associazione teatrale e culturale “I Retroscena”. Sarà possibile seguire lo spettacolo in gruppi di 30 persone in partenza ogni 20 minuti. Per le prenotazioni occorre rivolgersi all’Ufficio turistico di Lanzo, al numero telefonico 0123-300445 o scrivendo all’indirizzo e-mail utvallidilanzo @ libero.it . In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà nel salone LanzoIncontra.

Gli eventi per celebrare i 25 anni della Città di Lanzo, patrocinati dalla Città metropolitana di Torino, inizieranno però venerdì 22 maggio alle 11 in piazza Rolle con l’evento “Costruiamo lo Stemma” per gli allievi dell’Istituto scolastico comprensivo statale di Lanzo. La Camminata per la Legalità “La mafia uccide e il silenzio pure” partirà invece alle 21 dall’Istituto superiore Albert di via Tesso 7 per approdare in piazza Peradotto , con letture e riflessioni sul bisogno di legalità a cura degli allievi dell’Istituto Albert e dell’Istituto comprensivo, della Consulta Giovani e dell’Oratorio Don Bosco.

Oltre che del titolo di Città, Lanzo va anche giustamente orgogliosa della tradizione culinaria della Cisrà, la minestra di ceci, ideata nel XVIII secolo come atto concreto di solidarietà nei confronti dei più bisognosi, che sarà preparata sabato 23 e domenica 24 nella Casa dei Ceci di via Cottolengo. Nella giornata festiva la minestra sarà benedetta alle 7,45 e seguirà la distribuzione alla popolazione. Domenica 24 alle 17,30 sarà invece inaugurata la scultura realizzata dallo scultore lanzese Pietro Nicolò all’ingresso del Parco del Ponte del Diavolo. Alle 18 in piazza Peradotto inizierà un flash mob a cura delle associazioni sportive Dragonfly, Quadrifoglio Rosso e Resol Regy Danza. A seguire, alle 19 l’AperiLanzo25 con DJ set e musica del vivo, a cura della Consulta Giovani.

IL TORINESE