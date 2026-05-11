Secondo la tradizione i giorni che vanno dall’11 al 15 maggio sono chiamati i “Santi di ghiaccio”.

Un’antica credenza, fondata in base a secoli e secoli di osservazioni metereologiche da parte dei

contadini, afferma infatti che il clima si stabilizza solo dopo la “fredda Sofia” del 15 maggio.

Da quel momento in poi non ci dovrebbe più essere gelo. I “Santi di ghiaccio”, tradizione di origine

medievale, sono molto conosciuti nell’Europa centrale, in particolar modo in Svizzera, Germania e

Austria. Tuttavia la credenza è molto diffusa anche in Francia, dove vengono chiamati “Saints de

glace” e diversi agricoltori ritardano la semina attendendo che siano passate queste giornate. In

Italia il periodo attorno al 15 maggio è conosciuto come “inverno dei cavalieri”.

All’inizio del mese di maggio in Europa le temperature sulla terraferma sono generalmente

piuttosto elevate; il continente si riscalda molto rapidamente, mentre il mare più lentamente e

questo porta differenze di temperatura tra la terraferma e l’oceano.

Si creano così zone di bassa pressione. Le correnti d’aria calda della terraferma si muovono verso

nord, mentre quelle d’aria fredda provenienti dalle regioni polari si spostano verso l’Europa

centrale. Se il cielo di notte è limpido, in alcuni casi può verificarsi il gelo notturno.

I “Santi di ghiaccio” sono:

– 11 maggio: San Mamerto di Vienne; visse nel V secolo ed era considerato molto colto.

Divenne vescovo di Vienne nel 452. Secondo la tradizione compiva spesso miracoli ed è

famoso per l’istituzione delle Rogazioni, processioni di preghiera in vista dell’Ascensione,

allo scopo di porre fine ad una serie di calamità naturali. Si spense a Vienne nel 475 ed è

sepolto nell’antica chiesa di San Pietro di Vienne, oggi Museo Archeologico;

– 12 maggio: San Pancrazio; visse nel III secolo e morì a Roma decapitato come giovane

martire della Chiesa primitiva all’età di 15 anni il 12 maggio 304 d.C. Il suo nome significa

“colui che sconfigge tutto”. Spesso raffigurato in abiti eleganti e con la spada, è patrono

dell’Ordine Teutonico. Riposa nella basilica a lui dedicata sul Gianicolo e secondo la

tradizione se un disoccupato gli porta un mazzetto di prezzemolo fresco, riuscirà in seguito a

trovare un lavoro;

– 13 maggio: San Servazio di Tongres; era un vescovo vissuto nel IV secolo nel territorio

dell’attuale Belgio del quale fu il primo evangelizzatore dopo il Concilio di Nicea del 325.

Si spense alla veneranda età di 84 anni nel 384 d.C. E’ sepolto a Maastricht nella basilica a

lui dedicata. Viene invocato in particolare contro i reumatismi e le febbri e per proteggere il

bestiame dall’afta epizootica;

– 14 maggio: San Bonifacio di Tarso; nato a Roma, si recò a Tarso, nell’odierna Turchia, al

fine di riportare alla sua padrona Aglaida le reliquie dei martiri cristiani. Giunto sul posto si

rese conto che contro i cristiani era iniziata una massiccia persecuzione, si dichiarò quindi

egli stesso cristiano e come tale fu sottoposto a martirio il 14 maggio del 307 d.C. La sua

salma venne in seguito portata a Roma e sepolta in un oratorio sulla Via Latina. Aglaida si

convertì a sua volta, ritirandosi a vita monastica. Ricevette il divino dono di esorcizzare gli

spiriti maligni. In memoria di Bonifacio fece costruire sull’Aventino una chiesa, divenuta poi

la Basilica dei Santi Bonifacio e Alessio;

– 15 maggio: Santa Sofia di Roma; matrona di origine italica, forse milanese, sposò il senatore

Filandro, dal quale ebbe tre figlie. Dopo la morte del marito, da lei convertito al

cristianesimo, soccorse con i suoi beni i poveri e svolse opera di proselitismo a Roma dove

viveva con le figlie di 12, 10 e 9 anni. Per la sua fede venne fustigata e fu costretta ad

assistere alla decapitazione delle sue figlie, Morì tre giorni dopo di esse, nel 122 d.C.,

mentre pregava e piangeva sulla loro tomba, nella quale fu sepolta anche lei. È considerata

la protettrice dell’intelletto. La “fredda Sophie”, che riposa nella Catacomba di San

Pancrazio sulla Via Aurelia, viene spesso invocata per proteggere i raccolti dalle gelate

tardive.

In Italia ci sono diversi proverbi su queste giornate, tra questi: “maggio per quanto bello, salva un

granello di ghiaccio: un po’ per San Pancrazio, un po’ per San Servazio e il resto per San

Bonifacio” oppure “San Pancrazio, San Servazio e San Bonifazio, il gelo di maggio”.

In Veneto hanno dato origine all’espressione “majo majon” che significa “maggio maglione”. Il

fenomeno ha ispirato la poesia in dialetto triestino: “I tre santi de iazo” scritta da Argimiro Savini.

Essa descrive le conseguenze sulla popolazione del capoluogo giuliano dell’improvviso

abbassamento della temperatura che si verifica con puntualità sconcertante alle date del 12, 13 e 14

maggio. L’11, il 12 e il 13 nel dialetto delle Dolomiti sono “I Omeni de la Diac”.

ANDREA CARNINO

IL TORINESE