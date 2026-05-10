Una ventina di famiglie evacuate per un incendio a Settimo

Paura in via Ceres, a Settimo Torinese, dove un incendio scoppiato nell’area esterna di una carrozzeria ha richiesto l’intervento di numerose squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato materiale accatastato e vari oggetti depositati vicino al capannone dell’attività, provocando una nube di fumo scuro visibile in diverse zone della città.

Per motivi di sicurezza è stato necessario far evacuare temporaneamente un edificio residenziale situato nelle immediate vicinanze. Alle operazioni hanno partecipato anche gli operatori del 118 di Azienda Zero, presenti sul posto per assistere i residenti. Nel palazzo abitano una ventina di nuclei familiari. Non si registrano feriti né persone che abbiano avuto necessità di cure ospedaliere.

Durante le prime concitate fasi dell’emergenza si era diffusa la voce del ritrovamento del corpo di una donna all’interno di una cascina poco distante. Successivamente è emerso che la segnalazione non era collegata all’incendio di oggi: il corpo era infatti stato scoperto dalla polizia locale alcuni giorni fa.

Secondo le prime informazioni raccolte, il rogo avrebbe avuto origine tra il materiale accumulato nel cortile della proprietà. Il proprietario sarebbe conosciuto in zona per la tendenza a conservare e ammassare numerosi oggetti.

IL TORINESE