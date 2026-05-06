Riarmo. Grimaldi (Avs): Abbiamo superato 34 miliardi di spese militari

“Tolte risorse preziose allo stato sociale. Meloni a traino dei deliri di Trump”

L’Italia partecipa pienamente alla tendenza alla corsa al riarmo. Meloni sembra passare il tempo a dire a Trump che fa i compiti e che lei rispetta i patti. Abbiamo superato i 34 miliardi di euro di spesa militare, con un incremento costante negli ultimi anni. Risorse tolte allo stato sociale. Ditelo ai 6 milioni di italiani che hanno rinunciato alle cure sanitarie.

Lo dichiara Marco Grimaldi di Avs ai microfoni della sede torinese della Rai nel corso di Inside24.

Ma il dato più preoccupante – prosegue il vicecapogruppo dei deputati rossoverdi – è un altro: 42 miliardi di euro in nuovi programmi d’armamento approvati dall’inizio della XIX legislatura. Di questi, 15 miliardi sono già vincolati tra il 2025 e il 2027. Parliamo di sistemi d’arma ad alta tecnologia: F-35, droni da combattimento, fregate, carri armati Leopard 2A8, missili a lungo raggio. Tutto questo mentre il nostro Paese affronta, oltre alla crisi salariale, una crisi abitativa, una sanità pubblica sottofinanziata e un sistema scolastico che perde insegnanti e strutture.

Eppure, per la Difesa, i fondi si trovano sempre. L’unico scostamento che va fatto – concl

IL TORINESE