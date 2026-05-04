Operaio resta con la mano incastrata in un macchinario: grave al Cto

Ennesimo incidente sul lavoro accaduto nella mattinata di oggi, quando un operaio è rimasto con la mano incastrata in un macchinario ed è ora in condizioni gravi in ospedale. È successo a Orbassano, nella ditta Serra Plastica di via Piossasco.

Dalla prima ricostruzione, il braccio della vittima – un 35enne di origini marocchine – è rimasto bloccato all’interno della macchina mentre era solo a svolgere operazioni di pulizia, provocandogli l’amputazione quasi totale della mano destra.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 Azienda Zero insieme all’elisoccorso. Dopo i soccorsi iniziali, è stato caricato sull’elicottero e trasportato d’urgenza al Cto di Torino, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Purtroppo, la funzionalità dell’arto risulta compromessa.

Allertati anche i carabinieri della Compagnia di Moncalieri e gli ispettori dello Spresal dell’Asl To3 sul posto per verificare la dinamica dell’accaduto e controllare se i sistemi di sicurezza del macchinario fossero attivi al momento dell’incidente.

VI.G

IL TORINESE