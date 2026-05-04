Caduto da un palazzo in cantiere: operaio 55enne in ospedale

È caduto da un’altezza tra i 3 e i 4 metri mentre lavorava: un operaio di 55 anni è ricoverato all’ospedale dopo l’incidente di questa mattina a Madonna di Campagna, in un cantiere di via Foligno 66.

La vittima, residente a Venaria, ha riportato un trauma toracico. Soccorsa sul posto dal 118, è stata trasportata all’ospedale Giovanni Bosco in codice giallo. Sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile e gli ispettori Spresal dell’Asl Torino per le indagini. Dalle prime verifiche, l’operaio sarebbe inciampato su una trave.

VI.G

IL TORINESE