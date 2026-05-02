ATT riprende servizio al bar della Buvette del Consiglio Comunale

Nella giornata del 4 maggio, ATT avrà l’opportunità di gestire il servizio bar della Buvette del Consiglio Comunale a Palazzo Civico, alternandosi con la Cooperativa Frassati, come previsto dal relativo bando. Si tratta di una bellissima iniziativa di inclusione e di un’occasione per confermare la profonda vocazione sociale per Torino.

ATT è un’impresa sociale torinese che si occupa dell’inserimento lavorativo rivolto a persone con disabilità cognitiva e nello spettro autistico. Giovani tra i 20 e i 30 anni che iniziano a sperimentarsi nel mondo del lavoro, a prendere fiducia nelle proprie potenzialità e a sviluppare competenze specifiche e altre trasversali. ATT sviluppa diversi percorsi occupazionali in ambito ristorativo, e il principale consiste nella preparazione e vendita di merende nelle scuole superiori di Torino e Settimo, dove un ben preparato team di addetti alle vendite affronta l’assalto di studenti che arrivano dalle aule nei pochi minuti di ricreazione. ATT ha sviluppato un proprio settore catering, così da proporre ai propri dipendenti un momento di formazione ulteriore. Tale servizio permette di relazionarsi con mondi, contesti diversi, arricchendo il ventaglio di esperienze.

I giovani che lavorano in ATT diventano protagonisti nelle proprie scelte in autonomia e indipendenza, e l’esperienza della Buvette può rappresentare il culmine di tale percorso, in relazione al periodo trascorso in azienda.

Per conoscere meglio la realtà di ATT si può consultare il sito www.awww.attimpresasociale.it

IL TORINESE