C’era una volta Porta Palazzo nelle fotografie di Marilaide Ghigliano, Mario Gabino, della collezione Hugo Daniel e dell’Archivio Storico di Torino. In mostra all’Antica tettoia dell’orologio.
Igino Macagno
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
C’era una volta Porta Palazzo nelle fotografie di Marilaide Ghigliano, Mario Gabino, della collezione Hugo Daniel e dell’Archivio Storico di Torino. In mostra all’Antica tettoia dell’orologio.
Igino Macagno
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Domenica 10 maggio alle ore 11 inaugura, in via Paisiello 50, un progetto di arte partecipata
8-17 maggio 2026 Conferenze, visite, musica e laboratori tra gli spazi della residenza e i
All’Alfieri, sino al 3 maggio “November” di David Mamet – acclamato autore di teatro e
Lunedì 4 maggio, alle 21.15, sarà organizzata al Cineteatro Baretti una proiezione-evento prodotta da Own Air,
SCOPRI – TO ALLA SCOPERTA DI TORINO Dal 29 aprile 2026 le sale di