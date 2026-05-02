C’era una volta Porta Palazzo

C’era una volta Porta Palazzo nelle fotografie di Marilaide Ghigliano, Mario Gabino, della collezione Hugo Daniel e dell’Archivio Storico di Torino. In mostra all’Antica tettoia dell’orologio.

Igino Macagno

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