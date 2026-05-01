“November”, Barbareschi è il presidente USA Charles Smith

In programma al Teatro Alfieri dall’1 al 3 maggio, Luca Barbareschi porta in scena lo spettacolo “November”, interpretando il presidente degli Stati Uniti Charles Smith.

Dal 1 al 3 maggio, l’attore, regista e conduttore di Montevideo, Luca Barbareschi, sarà protagonista sul palco del Teatro Alfieri di Torino con la commedia “November”. Si tratta di un’opera in due atti dal ritmo incalzante e ricca di imprevisti, diretta da Chiara Noschese. In scena, insieme a Barbareschi, anche Simone Colombari e la stessa Noschese.

Scritta durante un periodo di crisi economica, “November” si rivela oggi sorprendentemente attuale rispetto alle dinamiche della politica americana. Ambientata nel mese delle elezioni presidenziali, la commedia segue le ultime, disperate strategie del presidente uscente Charles Smith, ormai in netto svantaggio nei sondaggi e con una guerra imminente. Mentre il suo staff getta la spugna e la moglie si prepara a lasciare la Casa Bianca, il presidente tenta il tutto per tutto, arrivando perfino a concedere la grazia a due tacchini destinati al macello per conquistare il favore dell’opinione pubblica.

Scritta nel 2007, in piena recessione, la pièce dipinge un’America segnata da una profonda crisi morale, dove il sogno americano sembra giustificare qualsiasi mezzo. Ne nasce una commedia amara e brillante al tempo stesso, capace di intrecciare satira pungente e riflessione sociale, tra momenti di comicità, colpi di scena e verità scomode.

Venerdì 1 e sabato 2 maggio ore 20.45

Domenica 3 maggio ore 15.30

Teatro Alfieri, Piazza Solferino 4

Tel. 011 5623800

Email: info@fdfgestioniattivitateatrali.com

Mara Martellotta

IL TORINESE