Anpas – Croce Verde di None, certificazione dei servizi

La pubblica assistenza Anpas – Croce Verde di None ha conseguito, in data 9 aprile 2026, la Certificazione del Sistema di Gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2015. Il riconoscimento, rilasciato dall’Ente accreditato CISQ-Certiquality Srl attesta la piena conformità dell’organizzazione agli standard internazionali, in materia di qualità dei processo e dei servizi erogati. L’Audit ha evidenziato la solidità del modello organizzativo e gestionale adottato dall’Associazione, confermando l’efficacia e l’efficienza operativa. La verifica ha riguardato diversi ambiti strategici partendo dall’analisi dei processi operativi, essenziali per assicurare continuità ed efficienza nei servizi di emergenza-urgenza, e nel trasporto sanitario, fino alla trasparenza amministrativa e gestionale. È stata inoltre posta attenzione alla formazione costante di volontari e dipendenti, considerata un fattore determinante per mantenere competenze sempre aggiornate, nonché alle misure di sicurezza volte a proteggere operatori e utenti. Un focus specifico è stato dedicato al coinvolgimento del personale e alla rilevazione del livello di soddisfazione interna.

“La Certificazione rappresenta un riconoscimento concreto della serietà e dell’attenzione con cui operiamo ogni giorno – afferma Luca Ferrua, presidente della Croce Verde di None – quando vengono certificati i pro essi di lavoro abbiamo la certezza di muoverci nella giusta direzione. È il risultato che nasce dall’impegno collettivo di tutta l’Associazione. In realtà i i controlli sono fondamentali e non sono mai abbastanza: sono strumenti che garantiscono maggiore trasparenza nella gestione amministrativa e organizzativa, un aspetto oggi centrale per rafforzare la fiducia dei cittadini e assicurare un servizio sempre più efficace e responsabile”.

“La Certificazione di Qualità ottenuta dalla Croce Verde di None conferma l’impegno delle pubbliche assistenze Anpas del Piemonte a garantire servizi sempre più sicuri e orientati al miglioramento continuo – afferma Vincenzo Sciortino, presidente di Anpas Piemonte – questo traguardo evidenza come il volontariato possa coniugare competenza e attenzione ai cittadini, rafforzando il sistema attraverso investimenti e percorsi capaci di valorizzare i volontari e gli operatori per rispondere in modo efficace ai bisogni delle comunità e delle istituzioni”.

Sottolinea l’importanza dell’ottenuta Certificazione anche Giacomo Tognutti, responsabile della qualità della Croce Verde di None: “Il percorso è stato facilitato dalla digitalizzazione già avviata negli anni scorsi, che ci ha permesso di adeguarci agli standard ISO 9001 in modo più efficace. Possiamo anche contare su un personale di alto livello sia nel,a gestione tecnica dei servizi sia in quella amministrativa, e questo ha semplificato tempi e processi. Fondamentale è stata la collaborazione di tutti e il sostegno lungo tutto il percorso”.

“Il conseguimento della Certificazione da parte della Croce Verde di None rappresenta un risultato significativo per tutto il sistema Anpas Piemonte – dichiara Armando Gotta, responsabile del progetto qualità di Anpas Piemonte – questo percorso dimostra anche realtà di volontariato strutturate possano adottare modelli organizzativi evoluti, capaci di garantire standard elevati, tracciabilita dei processi e piena trasparenza gestionale. Il lavoro svolto è stato serio, continuo e condiviso, e costituisce una base solida per un miglioramento costante dei servizi offerti ai cittadini, ovvero servizi di emergenza 118, trasporti sanitari e ordinari, assistenza a eventi e manifestazioni, progetti a sostegno della disabilità e iniziative dedicate alla terza età, oltre ad attività di protezione civile e intervento nelle maxi-emergenze”.

Mara Martellotta

IL TORINESE