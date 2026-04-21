Scontro tra tre auto sul raccordo Torino-Caselle: due feriti

Tre auto coinvolte e due feriti: è questo il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina sul raccordo autostradale Torino-Caselle, in direzione Torino, subito dopo lo svincolo di Borgaro Torinese.

Lo scontro ha interessato una Ford Ecosport, una Kia Rio e una Nissan Qashqai, con pesanti conseguenze sulla circolazione. Due persone hanno riportato ferite lievi e sono state soccorse dalle ambulanze del 118 Azienda Zero e trasportate all’ospedale San Giovanni Bosco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre di San Maurizio Canavese e Torino Stura, impegnate nella messa in sicurezza dei veicoli. Sono poi giunti anche gli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con lunghe code e rallentamenti. Gli ausiliari Anas hanno regolato il traffico e collaborato alle operazioni di ripristino della viabilità.

VI.G

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