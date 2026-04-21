Expo della Sostenibilità, la Giornata della Terra

Accanto alla mostra, si rafforza il cuore educativo del progetto con EXPO Educazione – Road to the Future, un ciclo di appuntamenti dedicati alle scuole che hanno aderito al programma Green School e intrapreso un percorso verso la certificazione ambientale. Un tour che attraversa Piemonte e Valle d’Aosta e che rappresenta al tempo stesso un momento di restituzione e un’occasione concreta per valorizzare l’impegno di studenti, insegnanti e dirigenti scolastici.

Il progetto Green School – Road to the Future si sviluppa lungo tutto l’anno scolastico attraverso attività in presenza che coinvolgono migliaia di studenti, dalla scuola dell’infanzia alle superiori. Accanto alla didattica tradizionale, il programma propone iniziative mirate a promuovere una cultura della sostenibilità concreta e partecipata. Tra queste, un contest regionale aperto a tutte le scuole aderenti, in cui studenti e docenti realizzano progetti sui temi ambientali: i migliori vengono selezionati e presentati in momenti pubblici di condivisione. Tra gli elementi distintivi del progetto c’è il Bosco delle Green School, uno spazio realizzato secondo principi di agroforestazione che ospita oltre 130 specie locali. Un ambiente di valore naturalistico, didattico e scientifico, pensato come laboratorio a cielo aperto. Grazie a una piattaforma digitale dedicata, è possibile esplorarlo, conoscere le specie presenti e approfondirne le caratteristiche.

Il percorso prevede inoltre per le scuole la possibilità di ottenere un attestato di sostenibilità, attraverso un sistema di valutazione che misura il livello di attenzione ambientale degli istituti. Questo processo ha permesso l’ingresso nella Greening Education Partnership promossa da UNESCO. Le scuole vengono valutate secondo il Green School Quality Standard e, quest’anno, circa 40 istituti saranno riconosciuti ufficialmente come Green School su un totale di circa 130 partecipanti. Negli ultimi due anni scolastici il progetto ha coinvolto oltre 20 mila studenti, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza ambientale.