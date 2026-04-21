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La mostra Just open your eyes continua al Castello di Roddi e parte EXPO Educazione, il tour nelle scuole tra Piemonte e Valle d’Aosta
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In occasione della Giornata della Terra, domani 22 aprile, l’Expo della Sostenibilità rilancia il proprio impegno coinvolgendo direttamente le nuove generazioni: mentre prosegue con successo la mostra al Castello di Roddi, i ragazzi di Wild Life Protection si preparano per EXPO Educazione, il tour che raggiungerà studenti nelle scuole di ogni ordine e grado tra Piemonte e Valle d’Aosta.
La mostra “Just Open Your Eyes”, inaugurata il 17 aprile, continua ad accogliere il pubblico negli spazi del Castello di Roddi, registrando oltre 600 visitatori nel primo weekend. L’esposizione, che unisce arte contemporanea e sostenibilità ambientale, sarà visitabile fino al 24 maggio tutti i fine settimana dalle 9:00 alle 19:00, con ingresso libero. Ogni sera, fino al termine della rassegna, le mura del Castello si animano al tramonto con la video-animazione “Lilith” di Valerio Berruti.
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Expo della Sostenibilità, la Giornata della Terra
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