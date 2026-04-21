Domenica, a Prarostino, il trail del Faro

Si tratta della terza prova del Trofeo delle Valli, in programma domenica 26 aprile a Prarostino, la corsa podistica Trail del Faro organizzata dall’associazione Sportiva Mente e patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 8.30 in piazza della Libertà in località San Bartolomeo. La partenza verrà data alle 9.30 su un tracciato di 12 km con un dislivello positivo di 600 metri che valorizza i sentieri panoramici con vista sulla pianura del Pinerolese.

Possono partecipare alle prove del circuito del Trofeo delle Valli i tesserati alla UISP o alla FIDAL o i detentori della Run Card, nati sino al 2008 e ovviamente in possesso della certificazione medico-agonistica per l’atletica leggera. È vietato l’uso dei bastoncini e l’accompagnamento dei cani al seguito. L’iscrizione costa 18 euro e deve avvenire tramite il portale Internet www.wedosport.net entro le ore 24 di giovedì 23 aprile, oppure sul posto fino a mezz’ora prima della partenza. Riceveranno premi in natura le prime cinque atlete e i primi cinque atleti della categoria e le prime cinque e i primi cinque over 50. Al termine pranzo gratuito per tutti i partecipanti.

Mara Martellott

IL TORINESE