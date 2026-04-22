Cambiano celebra il 25 aprile

Cambiano, 21 aprile 2026- Il Comune di Cambiano si prepara a celebrare l’81° Anniversario della Liberazione d’Italia con un programma articolato di iniziative che uniscono memoria storica, cultura e partecipazione civica.

Da oggi, 21 aprile al 25 aprile 2026, la comunità sarà coinvolta in una serie di appuntamenti pensati per valorizzare i valori della libertà e della democrazia, con momenti di approfondimento, teatro civile e commemorazioni istituzionali.

Il primo appuntamento, martedì 21 aprile, è alla Biblioteca F.lli Jacomuzzi con due presentazioni: alle ore 15.00 il libro “Le vie dei partigiani” a cura di Roberta Marocco e Lucio Monaco, e alle ore 17.30 “Che ne sarà di noi? Ricordi di partigiani piemontesi a ottant’anni dalla Liberazione” a cura di Giulia Arduino.

Venerdì 24 aprile, alle 21.00, il Teatro Comunale, via Lame 4, ospiterà lo spettacolo di teatro civile “Ma verrà un giorno che tutte quante…”, con ingresso libero, testo e regia di Manuela Marascio.

Le celebrazioni culmineranno sabato 25 aprile con la cerimonia istituzionale: alle ore 10.00, in Piazza Vittorio Veneto, si terrà la commemorazione al Monumento ai Caduti con la partecipazione del Gruppo Alpini e della Banda Musicale “La Giovine”, accompagnata da riflessioni e letture a cura del Consiglio Comunale dei Ragazzi e dell’Istituto Comprensivo di Cambiano. A seguire, alle ore 11.00, la proiezione dell’intervista al partigiano centenario “Giotto”.

«Il 25 Aprile non è solo una ricorrenza, ma un patrimonio vivo che ci chiama ogni giorno alla responsabilità», dichiara il sindaco di Cambiano, Carlo Vergnano. «Celebrare la Liberazione significa rinnovare un impegno collettivo: custodire la memoria, trasmetterla alle nuove generazioni e trasformarla in azioni concrete per costruire una comunità più consapevole, inclusiva e libera. Senza libertà, non c’è futuro. E il futuro si costruisce insieme, passo dopo passo».

IL TORINESE