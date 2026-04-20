Vai Juve! 2-0 al Bologna

La Juventus risponde presente e continua la sua corsa: 2-0 al Bologna nella sfida del 19 aprile 2026.

All’Allianz Stadium i bianconeri impongono ritmo e qualità fin dai primi minuti, sbloccando il match,all’inizio del primo tempo con David, attraverso un’azione ben costruita. Nella ripresa arriva il raddoppio di Thuram che chiude i conti, certificando una prestazione solida sia in fase offensiva che difensiva.

Il Bologna prova a reagire, ma trova una Juve attenta e compatta, capace di gestire il vantaggio senza rischiare troppo. Tre punti pesanti che alimentano entusiasmo e ambizioni.

E la Juve va!

Enzo Grassano

IL TORINESE