Arresti per spaccio in Aurora: 9kg droga e funghi allucinogeni sequestrati

Producevano e detenevano sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: due arresti. È successo nei giorni scorsi nel quartiere Aurora, in via Cigna. L’attività è stata svolta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Torino, come parte dei controlli sul territorio per prevenire e contrastare i reati legati agli stupefacenti.

Arrestati nel loro appartamento un 32enne di origini marocchine e una donna. Nel corso di un controllo in zona gli agenti hanno percepito un intenso odore di cannabinoidi provenire da un’abitazione. Dopo aver dichiarato la loro identità senza ottenere alcuna reazione, hanno verificato la presenza della coppia dentro e sono intervenuti. Nel corso delle operazioni di verifica, il trentaduenne ha opposto resistenza per sottrarsi al controllo, ma è stato bloccato dagli agenti.

Dalle perquisizioni sono state trovate diverse sostanze stupefacenti: marijuana, hashish, cocaina, MDMA, ketamina, metanfetamina ed ecstasy, per un totale di circa 9 kg. Sempre all’interno dell’abitazione è stata scoperta anche una coltivazione di funghi allucinogeni. Gli agenti hanno posto sotto sequestro bilancini di precisione, attrezzi per la lavorazione, il confezionamento e la coltivazione, oltre a denaro contante frutto dell’attività illecita. I due arrestati sono stati inoltre denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.

VI.G

IL TORINESE