Pasquaretta, la Cassazione annulla la condanna

La Cassazione ha annullato la condanna a Luca Pasquaretta, il giornalista che fu portavoce dell’ex sindaca di Torino Chiara Appendino. Gli era stato dato un anno e 8 mesi per la consulenza di 5 mila euro al Salone del Libro nel 2017. Ma il fatto non sussiste: vale per Pasquaretta, per l’ex vice direttore del Comune Ferrari e per Montalcini, allora vice presidente della Fondazione che organizza il Salone torinese.

IL TORINESE